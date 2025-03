Panchina a sorpresa, la Juve lo ha già mollato: Conte riscrive il finale

L’effetto domino riguardante le panchine di Serie A tiene con il fiato sospeso i tifosi di tante squadre. Dalla Juve alla Roma: di seguito gli ultimi risvolti

In chiave campionato la notizia più importante delle ultime ore concerne sicuramente il cambio in panchina con il quale la Juventus sta per ufficializzare Igor Tudor come nuovo allenatore. Dopo aver tergiversato per alcuni giorni, la ‘Vecchia Signora’ ha optato il nuovo ribaltone tecnico, chiudendo con l’allenatore croato che ha detto sì ad un contratto da ‘traghettatore’ con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Una scelta importante quella di Elkann che chiaramente – nell’ottica del medio-lungo periodo – potrebbe orientare le scelte bianconere in un orizzonte ben preciso. Dopo essere già stato accostato alla Juve nei mesi scorsi, ad esempio, sorprende fino ad un certo punto che un nome come quello di Antonio Conte sia ritornato prepotentemente in auge. Un nuovo, possibile binomio costituito dal tecnico salentino e la Juve rappresenta un’ipotesi attualmente difficile ma non impossibile. Sotto questo punto di vista, un quadro più chiaro sarà offerto sicuramente dal prosieguo di una stagione nella quale il Napoli si sta giocando il campionato punto a punto con l’Inter, nonostante una campagna invernale piuttosto deludente. Dal canto suo, la Juve per adesso ha preferito non ‘impegnarsi’ con un progetto biennale: anche per questo Tudor ha scalzato Mancini e Pioli, accostati con una certa insistenza a ‘Madama’ nelle ultime ore.

Da Gasperini a Conte, Roma e Napoli con il fiato sospeso: comincia il valzer delle panchine

E chissà che il profilo dell’ex tecnico del Milan non possa ritornare in auge in ottica Napoli qualora dovessero effettivamente crearsi i presupposti per un addio di Antonio Conte. In maniera emblematica il nome di Pioli era finito nella short list di De Laurentiis nei giorni in cui – dopo aver messo le mani sul terzo Scudetto della sua storia – si consumava l’addio tra il Napoli e Luciano Spalletti. Ancor più veementi – come confermato dai diretti interessati – furono i contatti intrattenuti dall’area tecnica Azzurra e Gasperini.

Segnali importanti tra le parti, una sorta di flirt a fine stagione. “Fa piacere la stima di De Laurentiis”: così il Gasp in tempi non sospetti. A distanza di mesi, molte cose sono cambiate. Nonostante l’ultimo rinnovo contrattuale, il tecnico italiano è sempre più vicino a dire addio alla ‘Dea’ a fine stagione. Sulle sue tracce – in tempi e in modi diversi – si è ora messo con convinzione la Roma che, pur portando avanti i dialoghi con Montella, non perde di vista l’evolvere della situazione relativa al Gasp. In tutto questo, il Napoli potrebbe ancora avere voce in capitolo? La sensazione è che tanto dipenderà dal futuro di Conte, in un senso o nell’altro. La Juve osserva il da farsi, sorniona. Il maxi intreccio sulle panchine delle big di Serie A è solo cominciato.