Scambio bomba e addio Pellegrini: l’affare ribalta la Roma

Le ultime notizie sul calciomercato hanno rimescolato violentemente le carte in tavola per diverse società nostrane

Mentre la nazionale di mister Spalletti si prepara all’ostico ritorno con la Germania di Musiala e Rudiger, i vari allenatori dei club nostrani preparano la fase finale di una stagione a dir poco affascinante, durante cui la massima lega italiana ha manifestato con forza delle qualità in grado di proiettarla nuovamente tra le leghe più interessanti a cui assistere.

Per rendersi conto della radicale trasformazione avvenuta durante la scorsa estate, basti pensare alla classifica di un anno fa, quando l’Inter di Simone Inzaghi dominava incontrastata sul resto del tabellone, con la certezza di alzare il trofeo a numerose giornate dalla fine. In questo momento, al contrario, sia la lotta scudetto che quella per la Champions League appaiono aperte e, dunque, imprevedibili (basati pensare che la Roma di Sir Claudio, fino a qualche mese fa data come possibile protagonista della lotta alla salvezza, è ora rientrata clamorosamente nella lotta al quarto posto).

Un panorama affascinante che, tuttavia, anche quest’anno è destinato a subire una profonda metamorfosi, causata dal valzer di allenatori programmato sulle panchine delle big e, di conseguenza, ai vari innesti e scambi che i tecnici vorranno compiere per costruire l’organico intorno alla propria filosofia calcistica.

Sir Claudio Ranieri in tal senso dovrà fungere sia da dirigente in grado di fornire una scelta definitiva sul prossimo allenatore da far sedere sulla panchina giallorossa e indicazioni chiare sui calciatori da far entrare a Trigoria, sia da allenatore utile a fornire i dati utili a comprendere di quali pedine la Roma potrà fare a meno per la prossima stagione.

Raspadori e Frattesi pronti a scambiarsi: Roma a mani vuote

Come detto poc’anzi, la massima lega italiana appare pronta a subire una serie di profondi cambiamenti, che potrebbero concretizzarsi in una serie di scambi tra nomi importanti della varie big, sia in termini di allenatori che di calciatori. Basti pensare al possibile approdo di Gian Piero Gasperini in terra capitolina alla guida della prossima Roma (Ranieri potrebbe optare per il raffinato sistema di gioco dell’attuale mister della Dea), o alle numerose voci che vedono persino l’attuale capitano della Roma al centro di una serie di voci di mercato che ne potrebbero sancire l’addio dalla capitale.

Come detto, infatti, nulla sembra impossibile nella Serie A di oggi, dove la caduta di un solo pezzo del domino può causare una dirompente reazione a catena. Difatti, nel caso in cui Pellegrini abbandonasse il centro sportivo Fulvio Bernardini, uno dei nomi più chiacchierati per raccoglierne il testimone è senza dubbio alcuno quello di Davide Frattesi, notoriamente intenzionato a ricongiungersi con la sua fede giallorossa.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse delle indiscrezioni proprio in merito al possibile futuro del centrocampista nerazzurro, il quale potrebbe ritrovarsi al centro di uno scambio di pedine piuttosto impattante per gli equilibri della massima lega italiana.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, pare infatti che lo scambio tra Inter e Napoli con Frattesi e Raspadori come protagonisti sia a dir poco plausibile, vista la particolare passione che Antonio Conte nutre nei confronti di Frattesi e quella che mister Inzaghi ha rispetto a Giacomo Raspadori, le cui caratteristiche da jolly offensivo in grado di spaziare con qualità tra le linee ne farebbero una risorsa importante sia in un attacco a due che in un eventuale 3-4-2-1. Curiosamente entrambi i calciatori erano segnati sul taccuino di Florent Ghisolfi per compiere la ristrutturazione estiva dell’organico giallorosso.