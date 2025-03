Sorpresa Dovbyk: comunicazione UFFICIALE dell’Ucraina

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito alle condizioni del bomber ucraino, su cui Sir Claudio nutre particolari aspettative per la fase finale del campionato.

La fase finale della stagione giallorossa ha due possibili esiti: da una parte la possibilità di trasformare quella che fino al giro di boa appariva come una delle stagioni giallorosse più negative della recente storia giallorossa in un piccolo miracolo sportivo in grado di far qualificare i giallorossi in Champions dopo anni di assenza.

Dall’altra, nel caso in cui Sir Claudio e colleghi non dovessero acciuffare il quarto posto (cosa piuttosto probabile visto un calendario di ferro previsto per le ultime giornate), rimarrebbe l’encomiabile lavoro svolto dell’eroe di Leicester, il quale avrebbe comunque ribaltato le aspettative di una stagione percepita come disastrosa fino al suo approdo.

L’ex allenatore del Leicester salirà dunque in dirigenza, dalla quale dovrà fornire segnali e indicazioni chiare sia per quanto concerne il prossimo allenatore da far accomodare in panchina, ma soprattutto per quello che saranno le operazioni sia in entrata che in uscita.

Preziose saranno in tal senso le approfondite analisi che Sir Claudio ha potuto compiere nelle scorse settimane in merito ai vari componenti dell’organico giallorosso, che dovranno indirizzare concretamente l’operato estivo di Florent Ghisolfi. Le ultime giornate potranno dunque fungere da ulteriore conferma delle impressioni raccolte sino ad oggi oppure da feconda occasione per ribaltarle. Spicccano in tal senso le ultime sulle condizioni di Artem Dovbyk, ovvero uno degli indiziati principali delle attenzioni di Sir Claudio per questa fase finale del campionato.

Dovbyk a sorpresa! Compare tra i convocati di Beglio-Ucraina

La sua esperienza in terra giallorossa vive di contraddizioni sin dal primo giorno, come testimoniato dalle svariate occasioni in cui la tifoseria ha modificato la propria opinione sul bomber ucraino nel giro di una novantina di minuti, passando dal percepirlo come preziosa risorsa a elemento fortemente penalizzante da un minuto all’altro.

Squad list for 🇧🇪 All players at the team’s camp can play in today’s match. pic.twitter.com/94TgWZxmPm — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 23, 2025

I numeri sarebbero persino a suo favore per essere il primo anno in giallorosso (21 partite da titolare e 10 marcature), ma il rendimento in campo ha vissuto di alti e bassi capaci di polarizzare le opinioni.

Ora – con una fase finale della stagione in cui l’assenza di coppe avrebbe dovuto permettergli di esprimersi con costanza – la febbre che lo aveva colpito negli scorsi giorni sembrava preludere ad una possibile assenza contro il Lecce, tuttavia, secondo quanto riportato ufficialmente dalle convocazioni della nazionale ucraina, Dovbyk sarà disponibile contro il Belgio.