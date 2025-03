Vlahovic al posto di Osimhen: la ‘frecciata’ di Tudor infiamma la Juve

La frase pronunciata in passato dal nuovo allenatore della Juve apre nuovi orizzonti sul futuro dell’attaccante serbo

Anticipando i tempi dell’esonero di Thiago Motta, la Juventus ha virato con decisione su Igor Tudor che già nella giornata di domani dirigerà il suo primo allenamento con i bianconeri. Un vero e proprio colpo di coda quello di Elkann, maturato al termine di giornate convulse da un punto di vista mediatico.

Alla fine – a fare la differenza – è stata la disponibilità fatta emergere dall’ex tecnico della Lazio ad accettare un contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico per un anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Presupposti diversi rispetto a quelli messi sul piatto da Mancini con il quale si sarebbe ragionato invece su un contratto per il medio-lungo periodo. Tudor sarà dunque chiamato a risollevare le sorti di una squadra apparsa in balia degli eventi nell’ultimo periodo e con poco mordente per reagire. Oltre alle eliminazioni prima in Champions League e poi in Coppa Italia, Thiago Motta paga i due schiaffi subiti contro Atalanta e Fiorentina che hanno complicato e non poco anche la corsa al quarto posto, obiettivo minimo stagionale. Ma su quali basi si fonderà il nuovo progetto tecnico griffato Tudor?

Vlahovic-Osimhen, Tudor e la frase che sta ancora facendo il giro del web

Immaginando una Juve disposta in campo con un 3-5-2 o un 3-4-1-2, non è affatto da escludere la possibilità che Vlahovic e Randal Kolo Muani giochino assieme. Del resto il francese, più propenso ad attaccare la profondità facendo leva sul suo strapotere fisico, ha caratteristiche diverse rispetto al serbo, in grado non solo di fare lavoro sporco ma anche di pungere dalla media-lunga distanza con il suo sinistro.

Ed è proprio su questo punto che si impone una valutazione degna di nota. Alla vigilia di una sfida contro il Napoli – quando ancora militava sulla panchina dell’Hellas Verona – Tudor ha avuto parole al miele per l’attaccante serbo. Nel marzo 2022, il prossimo allenatore della Juventus si esprimeva in questi termini sul paragone tra Vlahovic e Osimhen: “Per me non è il nigeriano l’attaccante più forte della Serie A, è uno dei più forti ma per me il migliore è Vlahovic“. Una presa di posizione importante – poi smentita dallo strapotere con il quale Osimhen si sarebbe imposto tra le file degli Azzurri – fungendo da autentico trascinatore per la vittoria dello Scudetto – e dalle difficoltà riscontrate dall’ex bomber della Fiorentina in bianconera. Dubbi ed incertezze che, non a caso, hanno spinto Vlahovic ai margini del progetto tecnico della Juventus con la possibilità sempre più concreta di un addio a fine stagione. Che il serbo possa vivere l’alba di una nuova era sotto la gestione Tudor?