Ennesimo infortunio Roma, UFFICIALE: lascia il ritiro

Giungono spiacevoli notizie alle orecchie di Sir Claudio Ranieri, che dovrà sopperire all’ennesimo infortunio di un proprio calciatore

Nonostante questa fase finale della stagione difficilmente regalerà reali soddisfazioni alla tifoseria giallorossa (se non una consolatoria qualificazione in Europa o Conference League, o addirittura un utopico quarto posto), l’impresa che Sir Claudio ha compiuto nel riportare la Roma ad essere una delle squadre più temibili del campionato – basti pensare che nella seconda parte dell’anno calcistico la Roma ha collezionato dei risultati tra i migliori in tutto il Vecchio Continente – rimane storica e, sulle basi edificate dal tecnico nato a Testaccio, i giallorossi potranno proiettarsi verso un calciomercato e una prossima stagione quantomeno promettenti.

In questo momento, tuttavia, nonostante Sir Claudio dovrà necessariamente riflettere sul prossimo allenatore e sulle indicazioni da riportare a Ghisolfi in vista del calciomercato estivo, la priorità è naturalmente da riservare alla sfida con il Lecce di Marco Giampaolo.

La squadra salentina giungerà al confronto casalingo forte di una tifoseria notoriamente calorosa e della spinta emotiva derivante dalla lotta alla salvezza, dato che, in questo momento, i ragazzi di Giampaolo sono quartultimi a tre punti dalla zona retrocessione. Spiccano in tal senso degli aggiornamenti poco rassicuranti su una delle pedine dello scacchiere giallorosso, che ha abbandonato il ritiro della propria nazionale a causa di un infortunio.

Infortunio Roma: Salah-Eddine abbandona il ritiro

Il grave infortunio di Paulo Dybala ha indubbiamente riaperto una ferita profonda che, dopo un lungo periodo in cui sul rettangolo verde l’argentino appariva tendenzialmente sano e costante nelle prestazioni fisiche, ha riportato alla mente i tifosi giallorossi quei periodi in cui la Joya si assentava lasciando il vuoto nella costruzione offensiva giallorossa.

Oggi però, al contrario di quanto accadeva in passato, i giallorossi hanno la possibilità di schierare in campo sostituti del calibro di Tommaso Baldanzi e Matias Soulé (il secondo capace di ritrovare una propria dimensione e di indossare più volte i panni di leader tecnico dei capitolini), il che potrebbe rendere meno dolorosa e impattante l’assenza del fantasista argentino nelle ultime nove giornate di campionato.

Vi è tuttavia un altro esponente della rosa capitolina che ha rimediato un infortunio durante il ritiro con la propria nazionale. Stiamo parlando di Anass Salah-Eddine, il quale, secondo quanto riportato direttamente dalla nazionale olandese sul proprio sito ufficiale, non potrà giocare la partita tra gli under 21 olandesi e quelli rumeni per via di un non meglio specificato dolore al piede. Nelle prossime ore verranno effettuati dei controlli più approfonditi per comprendere i tempi di recupero.