Il regalo Champions è Osimhen: baraonda Juve

La Champions League può portare come regalo graditissimo un nome da capogiro come Osimhen: in questo senso i tifosi della Juventus sono con il fiato sospeso

Innegabilmente uno dei grandi nomi sul prossimo mercato estivo sarà Victor Osimhen, attaccante nigeriano in forza al Galatasaray ma di proprietà del Napoli. De Laurentiis mira ad una cessione remunerativa a giugno e vuole ottenere il pagamento della clausola da 75 milioni di euro.

Uno dei pezzi pregiatissimi in attacco a livello europeo è Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è finito al Galatasaray pur di non rimanere a Napoli e sta affrontando una buona stagione con i turchi, tentando di vincere agevolmente la SuperLig. Ovviamente non è questo il suo obiettivo prioritario, ma il ritorno nelle piazze che contano a partire dal prossimo anno. Su Osimhen si sono accesi i riflettori da diversi mesi anche della Juventus, che vuole un bomber di livello internazionale per rilanciare le proprie ambizioni.

Nella mente di Giuntoli, qualsiasi sia il prossimo allenatore (post Tudor), c’è la volontà di vendere Vlahovic e puntare sull’ex bomber partenopeo. Il problema di chiama Aurelio De Laurentiis, che per veder partire a titolo definitivo il suo attaccante, vuole i 75 milioni della clausola rescissoria. Difficilmente, però, la Juve è nelle condizioni di replicare un’operazione stile Higuain (che di milioni ne costava oltre 90).

Osimhen si allontana dalla Juventus: dall’Inghilterra sono pronti a pagare la clausola

Su Osimhen c’è il forte pressing anche delle squadre inglesi, che da tempo sognano di mettere le mani sul bomber del Napoli. In particolar modo, come riportato da TEAMtalk, il Nottingham Forest starebbe mostrando interesse per lui, mettendolo al centro dei desideri per la campagna estiva. Il ricchissimo proprietario greco Marinakis, vorrebbe festeggiare l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League (al momento sono terzi dietro Liverpool e Arsenal), con l’acquisto di un super campione).

Osimhen in questa stagione ha preso parte a 30 partite del Galatasaray mettendo a segno 26 gol e cinque assist. Mentre mezza Premier si sta sfidando su Viktor Gyokeres, numero 9 dello Sporting Lisbona, con lo United del suo ex tecnico Amorim favorito, il Forrest mira al nigeriano del Napoli. Per convincere De Laurentiis servono 63 milioni di sterline, ovvero 75 milioni di euro, mentre per l’ingaggio del ragazzo non ci sarebbero problemi. Nottingham sogna un ritorno in grande stile in Champions, in una competizione che li vide vincitori per due anni consecutivi nel 1979 e nel 1980, con il grande Brian Clough in panchina.