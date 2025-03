Nuovo allenatore Roma: è già in città

Nuovo allenatore Roma, i Friedkin hanno deciso e il possibile successore di Claudio Ranieri oggi è in città. Ecco i motivi della scelta

Il nome preferito dai Friedkin come successore di Claudio Ranieri, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è Gasperini. Il preferito, perché come sappiamo non è l’unico nome in ballo.

E il tecnico starebbe guardando con interesse alla possibilità, anche perché dai contatti che già ci sono stati con la Roma, con diverse telefonate, è venuto fuori che il Gasp avrebbe ampia libertà nella costruzione della squadra, nel senso che la società capitolina sarebbe pronta a mettergli a disposizione dei calciatori idonei a quelle che sono le sue idee di gioco. E sappiamo benissimo come il tecnico dell’Atalanta abbia bisogno intanto di gente di gamba, e poi di gente che abbia voglia di sacrificio: giocare uomo su uomo a tutto campo richiede tanto.

Nuovo allenatore Roma, Gasperini è in città

Il mandato a trattare con Gasperini è arrivato direttamente da Dan Friedkin, rapito – si legge ancora sul quotidiano in edicola questa mattina – dai risultati tecnici e finanziari dei bergamaschi: c’è stato anche un confronto con Claudio Ranieri sulla questione e quindi le idee, a quanto pare, convergono su Gasperini.

I proprietari americani della Roma hanno visto come l’allenatore non solo fa giocare le sue squadre, ma anche come aumenta il valore dei calciatori della propria rosa. E dopo anni di forti investimenti, senza chissà quali risultati sportivi, adesso i Friedkin vogliono iniziare a raccogliere qualcosa e hanno messo nel mirino Gasperini. Che, ironia della sorte, oggi sarà in città: alle 11 infatti al Salone d’Onore del Coni riceverà il Premio Bearzot come miglior allenatore della passata stagione. Succede a Simone Inzaghi premiato lo scorso anno dall’US ACLI, l’associazione sportiva organizzatrice di questo riconoscimento.