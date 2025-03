Nuovo bomber Inter, scambio con la Roma

Arriva uno scambio importante sull’asse Inter-Roma che vede coinvolto un bomber di primissima grandezza: un’operazione che fa sorridere soprattutto i nerazzurri

La squadra giallorossa rischia di perdere la principale bocca da fuoco in attacco in favore dell’Inter, che sta cercando di inserire una serie di contropartite per accontentare i Friedkin. La prossima estate tutto può filare liscio, con il centravanti in direzione Milano.

Il mercato delle big si svolge in questi istanti, con largo anticipo rispetto all’apertura della finestra estiva di giugno. Sono diverse le squadre che puntano a rinnovarsi e a rinforzarsi, sempre con un occhio attento al bilancio. All’interno delle voci di ogni società importante in Serie A, ci sono oltre alla prima squadra maschile, anche la seconda squadra (per Atalanta, Juventus, Milan e ora Inter) e la parte femminile. Il calcio in rosa ha assunto uno spazio sempre più vasto negli ultimi anni e diversi club hanno iniziato ad essere competitivi.

Tra questi senza dubbio la Roma, in grado di fare il bis scudetto lo scorso anno, dopo le imprese in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Rispetto al team maschile i Friedkin hanno ottenuto molte più soddisfazioni con le ragazze, diventate una vera e propria realtà sia a livello nazionale che europeo. Quest’anno c’è stato un pizzico in meno di competitività, pur mantenendosi con standard elevati.

L’Inter vuole Giacinti a tutti i costi: pronta una doppia contropartita

Purtroppo per le giallorosse arrivano però delle voci di mercato non proprio positive. Si perché dopo la partenza lo scorso anno di Elisa Bartoli, storico difensore e Annamaria Serturini, ora potrebbe essere la volta di Valentina Giacinti, uno dei più grandi bomber del calcio italiano. La giocatrice classe ’94, che con la maglia della Roma in tre anni ha collezionato 113 presenze e 49 gol, è finita nel mirino dell’Inter Women, allenata da Gianpiero Piovani.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mauro Munno, proprio il tecnico interista è un grande estimatore del bomber ex Fiorentina e Milan e lo vorrebbe per rinforzare la propria rosa il prossimo anno. Sul piatto potrebbero essere inserite eventuali contropartite come Cambiaghi o Pavan. Vedremo se la Roma alla fine accetterà lo scambio.