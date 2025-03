Osimhen al posto di Vlahovic: la Juve ha chiuso i giochi

La Juventus ha chiuso i giochi, la rivoluzione iniziata in questi giorni con Tudor e l’esonero di Thiago Motta traccia un sentiero ben chiaro. Ecco Osimhen, arriva al posto di Vlahovic.

​La stagione della Juventus, iniziata sotto la guida del tecnico Thiago Motta, si è rivelata finora al di sotto delle aspettative. Nonostante un mercato estivo ambizioso, orchestrato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l’obiettivo della qualificazione alla Champions League appare attualmente in bilico.

​L’arrivo di Motta sulla panchina bianconera, ufficializzato a giugno 2024 con un contratto triennale, aveva suscitato entusiasmo tra i tifosi, speranzosi in un gioco propositivo e risultati all’altezza della tradizione juventina. Tuttavia, la squadra ha mostrato un rendimento altalenante, culminato in due pesanti sconfitte consecutive: un 3-0 contro la Fiorentina e un 0-4 casalingo contro l’Atalanta. Questi risultati hanno relegato la Juventus al quinto posto in Serie A, fuori dalla zona Champions, e hanno portato all’eliminazione sia dalla Coppa Italia sia dalla Champions League stessa.

Le aspettative riposte nei nuovi acquisti del mercato estivo non sono state pienamente soddisfatte. Giocatori come Timothy Weah e Thuram, figli d’arte rispettivamente di George Weah e Lilian Thuram, non hanno ancora inciso come sperato. La loro integrazione nel sistema di gioco di Motta è stata più complessa del previsto, contribuendo alle difficoltà della squadra nel trovare una propria identità sul campo.

Vlahovic e un futuro tutto da scrivere, Tudor non basta: rilancio Manchester United

La dirigenza, preoccupata per la situazione, ha deciso di sollevare Thiago Motta dall’incarico. Nella giornata di ieri, è stato ufficializzato l’ingaggio di Igor Tudor come nuovo allenatore fino al termine della stagione. Tudor, ex difensore della Juventus, vanta esperienze sulle panchine di Udinese, Hellas Verona, Lazio e Olympique Marsiglia. La sua profonda conoscenza dell’ambiente bianconero e del campionato italiano è vista come un elemento chiave per risollevare le sorti della squadra. ​

L’avvicendamento tecnico potrebbe portare a significativi cambiamenti anche in ottica calciomercato. La posizione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo arrivato a Torino nel gennaio 2022, è al centro delle discussioni, insieme a tante altre questioni. Con un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio elevato, le trattative per il rinnovo sono in fase di stallo. La Juventus potrebbe considerare la cessione del giocatore nella prossima finestra di mercato, soprattutto se non si dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento.

L’arrivo di Tudor potrebbe rappresentare una nuova opportunità per l’attaccante serbo. Il tecnico croato potrebbe valorizzare le caratteristiche di Vlahovic, rilanciandolo al centro del progetto tecnico. La sua permanenza o partenza dipenderà anche dalla capacità di Tudor di integrarlo efficacemente nel suo schema tattico e di restituirgli fiducia dopo un periodo opaco. Gli interessi esteri restano, però, intanto scenario concreto e di non sdegnabile importanza, con le ultime notizie che giungono da Givemesport.

Dopo gli accostamenti a club come Arsenal e Chelsea, l’attaccante della Vecchia Signora è stato nuovamente inserito nella lista di profili graditi ai Red Devils per le prossime stagioni, insieme ad altri nomi come Osimhen, Delap e Aghehowa. Il destino dell’ex Fiorentina pare, dunque, segnato e destinato a intrecciarsi potenzialmente anche con le dinamiche di uno dei club che da più tempo sta cercando un rilancio in Premier League.

Non casualmente, la stessa fonte parla di addii annunciati e della necessità di concretizzare almeno quattro operazioni. Tra queste, oltre al centravanti, anche un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista.