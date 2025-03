Ritorno immediato a Roma e annuncio UFFICIALE: firma a sorpresa

Calciomercato Roma, ritorno immediato e annuncio UFFICIALE: spunta la firma a sorpresa che nessuno si aspettava.

​In casa Roma si respira un’aria di profondo rinnovamento, con l’attuale stagione che volge al termine e l’orizzonte che preannuncia significativi cambiamenti sia nell’ambito tecnico che in quello dirigenziale. La panchina giallorossa è al centro di numerose speculazioni, con diversi nomi accostati al ruolo di allenatore per la prossima stagione.

Tra questi, il più discusso è senza dubbio quello di Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta.​ Gasperini, durante la cerimonia di consegna del Premio Enzo Bearzot, ha espresso quest’oggi parole di stima nei confronti della Roma, definendola “una grande piazza, straordinaria, con un pubblico eccezionale”. Ha inoltre aggiunto che sarebbe “motivo d’orgoglio” allenare il club capitolino, sottolineando tuttavia l’imprevedibilità del futuro nel mondo del calcio.

Calciomercato Roma, Dahl e un futuro tutto da scrivere: spunta lo scenario a sorpresa dopo il Benfica

Parallelamente alle voci sull’allenatore, il calciomercato romanista si preannuncia particolarmente movimentato, con valutazioni in corso su possibili entrate e uscite e un insieme di movimenti con ogni certezza legato al piazzamento stagionale e alla scelta del nuovo tecnico.

Oltre a questioni già note e valutazioni che riguarderanno modalità e spendibilità di operazioni per rinforzare la Roma che verrà, uno dei nomi al centro dell’attenzione è anche quello di Samuel Dahl.

Il terzino svedese acquistato lo scorso anno e attualmente in prestito al Benfica, ha manifestato soddisfazione per l’esperienza in Portogallo, così esponendosi ai microfoni di Gianluca Di Marzio. “Le cose stanno andando bene qui al Benfica, sin dal primo giorno sono sempre stato felice. E poi la cosa più importante sono i minuti in campo. A Lisbona sto giocando e sono davvero felice“.​

Riguardo al confronto tra Benfica e Roma, Dahl ha dichiarato:​ “Dura dire se il Benfica sia un passo avanti perché quando si parla di Roma si parla di un club enorme! Nelle competizioni europee i giallorossi poi giocano sempre per vincere. La differenza forse è che il Benfica ogni anno ha l’intenzione di alzare dei trofei. Invece la Roma forse paga il fatto che in Serie A ci sono tantissimi ottimi club che praticano un bel calcio e lottano per le posizioni alte come lei. Le conclusioni poi vengano tratte a fine stagione. Dura dire quindi chi tra Benfica e Roma sia più grande“.

A generare attenzioni, però, sono state soprattutto le sue dichiarazioni sul futuro e la possibilità di considerare anche scenari non necessariamente legati alle due squadre cui parrebbe destinato nei prossimi mesi. Non solo, infatti, la permanenza al Benfica o il ritorno a Roma: per Dahl, non sono da escludersi anche eventuali scenari a sorpresa, come arguibile da quanto segue.​

“Se torno a Roma? Saranno i due club a decidere in estate, vediamo quello che accadrà. Ma ci sono tanti bei posti in giro e non si sa mai cosa riservi il futuro. Non escludo niente, nemmeno un ritorno a Roma. Benfica, Roma o altrove: tutto può succedere“.​