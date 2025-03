Accordo con Conte: 160 milioni per il mercato

Giungono novità di rilievo in merito all’avvenire di Antonio Conte, la cui permanenza in terra partenopea è tutt’altro che scontata

La sessione di calciomercato che la massima lega italiana si prepara a vivere nel corso dell’estate, proprio come quella avvenuta poco meno di un anno fa, è pronta a ribaltare violentemente gli equilibri attualmente vigenti nella penisola, tanto in termini di protagonisti in campo, quanto per quanto concerne gli allenatori in panchina.

Ad esclusione di Lazio e Fiorentina, non vi sono big italiane realmente certe di poter iniziare la prossima stagione con l’allenatore che attualmente siede in panchina, persino per quanto concerne le tre contendenti per il titolo.

Difatti sono ormai rumorose e insistenti le voci che avvicinano Gian Piero Gasperini alla Roma di Sir Claudio, come quelle che continuano ad affermare che Conte sia in rotta di collisione con la società a causa della cessione di Kvara e del mancato approdo di un degno sostituto. Qualcosa è trapelato anche in merito al possibile addio di Simone Inzaghi nel caso in cui l’Inter dovesse passare dal lottare per tre titoli (Champions, Coppa Italia e scudetto) all’averne persi tutti e tre.

A movimentare ulteriormente il valzer di panchine programmato per l’estate ecco quei mister fermi ai box, come Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri o lo stesso Thiago Motta. L’esonero del tecnico italo-brasiliano ha infatti reso ancor più frenetico il rimescolamento delle carte in tavola, dato che Tudor ha un contratto breve, che nel giro di qualche settimane fornirà terreno fertile per riaprire le polemiche e le discussioni in merito alla panchina bianconera.

Conte-Napoli è finita? De Laurentiis mette a disposizione 160 milioni per l’estate

Consci degli attriti tra Antonio Conte e i vertici partenopei, in molti stanno ipotizzando come, con la panchina bianconera in bilico, il tecnico salentino farebbe una certa fatica a rifiutare la Vecchia Signora nel caso in cui giungesse un’offerta chiara da parte dei piemontesi.

La fede juventina dell’ex allenatore del Chelsea è cosa piuttosto nota e mai realmente celata, il che giocherebbe indubbiamente un ruolo importante nel momento in cui si dovesse giungere ad un bivio.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, tuttavia, la dirigenza del Napoli avrebbe garantito a Conte un budget di ben 160 milioni di euro per l’estate, con la possibilità di incidere concretamente sulle decisioni prese sia per le operazioni in entrata che per quelle in uscita.

In questo modo Conte avrebbe la possibilità di incoronare un sostituto di Kvara all’altezza degli obiettivi prefissati (il campionato è naturalmente il primo di questi).