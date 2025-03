Accordo con Gasperini: ecco cosa ha chiesto alla Roma

Gasperini e la firma con la Roma, arriva l’annuncio che spiega tutto: “Ecco cosa ha chiesto”. Le ultime sul nuovo allenatore per il dopo Ranieri.

​La Roma sta vivendo un periodo positivo sotto la guida di Claudio Ranieri, con una serie di risultati incoraggianti che hanno migliorato la posizione in classifica. Tuttavia, la squadra deve affrontare alcune sfide significative a causa di recenti infortuni.​ Paulo Dybala ha subito una grave lesione al tendine semitendinoso sinistro durante la partita contro il Cagliari.

L’attaccante argentino sarà sottoposto a un intervento chirurgico che potrebbe tenerlo lontano dai campi per il resto della stagione. Dybala ha segnato otto gol e fornito quattro assist in questa stagione, risultando fondamentale nell’attacco giallorosso. ​ Anche Devyne Rensch ha riportato una lesione all’adduttore lungo sinistro nella stessa partita. Si prevede un’assenza di circa 15-20 giorni, con la possibilità di saltare incontri importanti come quelli contro Juventus e Lazio. ​

Diversa, invece, la questione legata al numero 21 giallorosso, la cui stagione è di fatto terminata, sebbene le notizie delle ultime ore abbiano quantomeno restituito consapevolezza circa la felice riuscita dell’intervento in quel di Londra, nella clinica propinatagli dalla stessa proprietà Friedkin.

Nonostante questi contrattempi, la Roma mantiene il settimo posto in Serie A, a tre punti dalla Juventus quinta e quattro dal Bologna quarto. Ogni partita diventa cruciale per l’obiettivo europeo, influenzando anche le future decisioni di mercato e dirigenziali. ​ Parallelamente, la dirigenza è, infatti, impegnata nella ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, è tra i candidati principali.

Gasperini alla Roma: “Ecco le sue richieste”

Nella giornata di ieri, come noto, Gasperini ha dichiarato: “L’interesse della Roma per me è un motivo d’orgoglio. Ma navighiamo a vista, difficile prevedere quello che succederà nel futuro”. ​La trattativa tra la Roma e Gasperini sarebbe in fase avanzata, con la possibilità di un contratto triennale. Tuttavia, nulla è ancora definito e la società continua a valutare diverse opzioni per garantire una guida tecnica solida e in linea con gli obiettivi futuri.

Sulla questione Gasperini-Roma, arrivano significativi aggiornamenti dalle parole del giornalista Simone Valdarchi de Il Romanista durante la trasmissione di Calciomercato.it, TiAmoCalciomercato.it. ​”Il nome di Giampiero Gasperini è il candidato più forte. I Friedkin hanno sembrano essersi innamorati e hanno già dimostrato di essere proprietari dai facili innamoramenti. Il problema è quando l’amore deve diventare duraturo. Il progetto Atalanta è piaciuto molto e vorrebbero portarlo a Roma con un triennale. Ci sono stati colloqui sia con i Friedkin che con Ranieri stesso e un incontro circa dieci giorni fa tra Ghisolfi e Gasperini. Lui è allettato da quest’opzione e le sue parole al Premio Bearzot tutto hanno fatto meno che spegnere queste voci“.

“Ha parlato della piazza e del tifo, paragonando la Roma alla Nazionale. Ciò non ha fatto che alimentare le voci sul suo arrivo a Roma. La disponibilità è arrivata ma con la richiesta di attendere e aggiornarsi più avanti. Per dire sì, vorrebbe una sorta di pieni poteri. Al di là delle difficoltà ambientali, con Gasperini che non è stato tra i più amati a Roma, c’è da dire che ci sono dei dubbi anche sulla rosa. Tutto sembra tranne che pronta per diventare una rosa dell’Atalanta, con la Roma che è piena di talento ma piena di giocatori abbastanza piccoletti. L’Atalanta è una delle squadre con l’altezza media dei giocatori più importante di Italia“.

“Il nome di Frattesi torna sempre in modo circolare, ovviamente essendo cresciuto qui, potrebbe essere contento di tornare da protagonista ma la valutazione passata dell’Inter era troppo elevata. Dunque, ci può stare pensare che in estate si possa inserire qualche giocatore. Qualora Dovbyk partisse questa estate, non so la Roma come rientrerebbe dopo un solo anno dei circa 40 milioni di euro. Per Pellegrini, la storia con la Roma sembra essere sul viale del tramonto. Vero è che l’infortunio di Dybala possa eventualmente generare una modalità per permettere a Pellegrini di scrivere un finale diverso o chiosare degnamente il capitolo. Lui va in scadenza il prossimo anno, ma ad oggi non risultano trattative per un possibile rinnovo contrattuale“.