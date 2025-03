Addio Roma, va alla Lazio con la clausola. Ecco cosa sta succedendo attorno ad un giocatore accostato con molta insistenza ai giallorossi

Derby di mercato. Si avvicina, intanto, quello di campionato in programma tra poche settimane a lungo andare, secondo le informazioni che sono arrivate nelle ultime ore, ce ne potrebbe essere un altro anche nel prossimo mese di giugno, quando inizieranno le trattative.

Certo, adesso è il momento per i vari club di iniziare a intavolare i primi discorsi. Si vanno delle valutazioni, si cominciano a prendere in considerazione tutti i possibili obiettivi. E la Roma ne ha tanti, deve rinforzare quasi tutti i reparti perché la sensazione è che ci possano essere moltissime uscite alla fine di questa annata. Detto questo, è evidente che gli obiettivi possano essere comuni e in questo caso parliamo di un obiettivo che, secondo quanto scritto dal giornalista Ekrem Konur, è diventato lo stesso anche della Lazio.

Addio Roma, Di Cesare alla Lazio con la clausola

“Il difensore del Racing Club Marco Di Cesare ha attirato l’attenzione della Lazio. La somma richiesta per liberarlo è stata fissata in 13 milioni di euro“. Questa è la clausola che esiste per il giovane difensore ma a quanto pare, i biancocelesti, non sembrano disposti a pagarla e inizieranno a trattare, magari per risparmiare qualcosa sull’importo finale.

“La Lazio conta di fare un’offerta iniziale di 7 milioni di euro per il difensore 23enne” ha scritto ancora il giornalista. Quindi, i capitolini, vorrebbero sicuramente spendere di meno. Di Cesare, come sappiamo e come vi abbiamo riportato in diverse circostanze, è stato accostato alla Roma anche con una certa insistenza nel corso delle ultime settimane. Motivo semplice: dietro c’è aria davvero di rivoluzione con Hummels che andrà via, e con Ndicka che potrebbe essere ceduto per un’offerta da 30-35 milioni di euro. Un possibile addio dell’ivoriano per questa cifra altissima permettere al club di piazzare una grossa plusvalenza. Quindi l’ipotesi ovviamente non è del tutto da escludere.