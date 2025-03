Araujo alla Juve coi soldi del Barça: paradosso blaugrana

Araujo alla Juventus e paradosso Barcellona: a Torino pagano con i soldi dei blaugrana. Le ultime di calciomercato dopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor.

La Juventus attraversa un periodo di significativi cambiamenti, sia in panchina che a livello dirigenziale, con ripercussioni attese anche sul mercato estivo.​ Dopo una serie di risultati deludenti, culminati nelle pesanti sconfitte per 4-0 contro l’Atalanta e 3-0 contro la Fiorentina, la dirigenza bianconera ha deciso di sollevare Thiago Motta dall’incarico di allenatore.

Motta, arrivato a Torino nel giugno 2024 con un contratto triennale, non è riuscito a replicare il successo ottenuto al Bologna, lasciando la Juventus al quinto posto in Serie A, a 12 punti dalla capolista Inter. Al suo posto è stato nominato Igor Tudor, ex difensore bianconero e già vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021. Tudor ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con il compito di risollevare le sorti della squadra e centrare l’obiettivo europeo.

Araujo alla Juventus e firma immediata di Huijsen col Barcellona: che paradosso!

Oltre al cambio in panchina, si prospettano ulteriori scossoni in casa Juventus, con possibili avvicendamenti anche a livello dirigenziale. La qualificazione alla Champions League sarà determinante per le strategie di mercato: senza l’accesso alla massima competizione europea, il club potrebbe essere costretto a sacrificare alcuni giocatori di spicco per far fronte alle esigenze finanziarie.

Intanto, in una fase di grandi cambiamenti e di attenzione per un presente sul quale costruire l’imminente futuro, non vanno sottovalutati gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna.​ Secondo quanto riportato da El Nacional, la Vecchia Signora avrebbe individuato in Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona, il rinforzo ideale per la retroguardia bianconera.

L’uruguaiano, noto per la sua forza fisica e leadership, potrebbe essere al centro di una trattativa nella prossima finestra di mercato, soprattutto considerando la situazione economica del club catalano, che potrebbe valutarne una partenza al fronte di una giusta offerta.​ Il ‘controsenso’ nasce, però, dal fatto che, sempre secondo la medesima fonte, il Barcellona virerebbe sul giovane ed ex Juventus, Dean Huijsen.

L’olandese, naturalizzato spagnolo e cresciuto a Torino, è approdato in estate al Bournemouth dopo i sei mesi con la Roma. Liberarlo significherebbe sborsare 50 milioni di euro nelle casse del club di Premier, somma sulla quale la Juventus detiene ancora un 10% di incasso. Ciò significa, dunque, che la Juventus si vedrebbe corrisposta circa 5 milioni di euro non appena Huijsen approdasse al Barcellona, per ovviare all’eventuale partenza di Araujo verso la Continassa.