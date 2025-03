De Rossi: “Ho sentito Ranieri, l’anno prossimo torno”

De Rossi rompe il silenzio: l’ex tecnico della Roma ha svelato il suo futuro e ha svelato anche di aver sentito Ranieri. Ecco le novità

Esonerato dalla Roma nello scorso mese di settembre, Daniele De Rossi da un po’ di tempo ha cambiato ruolo: è il presidente dell’Ostiamare, squadra della sua città.

E proprio a margine di un evento di riqualificazione del centro sportivo, DDR, ha parlato della Roma, di Ranieri, dei Friedkin, e di quello che sarà il suo futuro. Ovvio che non farà per tutto il presidente, è pronto a tornare in sella e sedersi su una panchina. Non si sa quale, ma lui è sicuro che presto tornerà a fare quello che è il suo vero mestiere.

De Rossi svela il futuro e parla dei Friedkin

“Il mister l’ho sentito la prima volta, ci siamo confrontati con grande affetto e stima. Però dopo no” ha detto De Rossi confermando di aver parlato con Ranieri. E poi, così come riportato da Il Romanista, ha detto questo: “Secondo me a breve non sarò libero, come allenatore. Poi vedremo, mi cacciano abbastanza presto di solito… Coordinerò il lavoro da allenatore e quello con l’Ostiamare con grande semplicità”.

Poi, De Rossi, ha anche parlato di quello che è stato il suo rapporto con i Friedkin ma non solo, in generale, il suo rapporto con i vari presidente che ha avuto nella sua carriera: “Io con Sensi ho avuto un rapporto incredibile, anche con sua figlia. Magari non ve lo aspettate, ma in quel periodo io sono stato molto bene anche con i Friedkin. Credo che sia giusto che ognuno faccia questo lavoro come crede, io magari potrò spingermi più sul tecnico”.