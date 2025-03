La Juve ‘annuncia’ Mourinho: “Ora il triplete”

La Juve e l’annuncio su Mourinho che sciocca il mondo bianconero dopo l’arrivo di Tudor. Succede in seguito all’esonero di Thiago Motta.

La Juventus ha ufficialmente sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore, con Igor Tudor, ex difensore bianconero, subentrato almeno fino a fine stagione. La decisione segue una serie di risultati deludenti, tra cui le pesanti sconfitte contro l’Atalanta e la Fiorentina , che hanno fatto scivolare la squadra al quinto posto in classifica, a 12 punti dalla capolista Inter. ​

Tudor ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore alla Juventus e ha già esperienza come allenatore in Serie A, avendo guidato Udinese, Hellas Verona e Lazio. Il suo contratto durerà fino al termine della stagione, con possibilità di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. ​

Il cambio alla guida tecnica della Juventus è, però, solo uno dei tanti movimenti previsti nelle panchine di Serie A nei prossimi mesi. Diverse squadre stanno valutando cambiamenti per migliorare le loro performance e raggiungere gli obiettivi stagionali. Ad esempio, Roberto Mancini è stato recentemente accostato alla panchina bianconera, alimentando attese e speculazioni su possibili intrecci legati a chi, come la stessa Roma, sia stato accostato proprio all’ex CT della Nazionale.

Mourinho alla Juventus e una rinascita in nome del Triplete: Ardoino sogna in grandissimo

Ciò che è certo, ad ogni modo, è il fatto che l’esonero di Thiago Motta possa rappresentare la sola matrice di una rosa di grandi novità destinate a toccare tutt’altra serie di aspetti, dirigenziali e di squadra. Nello specifico, non vanno trascurate le parole di Paolo Ardoino, CEO di Tether e nuovo socio della Juventus, che ha espresso grandi ambizioni per il futuro del club. In un’intervista a Telelombardia.

Qui, Ardoino ha dichiarato: “Vorremmo partecipare alla rinascita della Juventus. Il mio slogan è ‘Make Juventus great again’. Vogliamo riportare la Juve ai fasti del passato, è quello che speriamo di poter fare e vorremmo fare. Speriamo di collaborare in futuro con la dirigenza. Non siamo entrati per speculare“. ​

Per quanto riguarda il mercato giocatori, Ardoino ha scherzato sull’idea di portare Kylian Mbappé alla Juventus, pur riconoscendo la difficoltà dell’operazione:​ “Sono juventino dalla nascita. Abbiamo investito in una squadra di calcio in questo momento sottovalutata, ma che ci darà gioie. Che giocatore vorrei alla Juve? Mbappé. No, qualcuno di meno costoso. Sono dell’idea che si debba investire molto sui giovani, nelle primavere e nelle giovanili senza spendere troppi soldi in giocatori estremamente costosi“. ​

A fare rumore, per il trascorso interista e per il peso di un nome mai banale, sono state, però, soprattutto le sue esternazioni su un nome quale quello di José Mourinho. Sullo Special One, ora al Fenerbahce, Ardoino ha manifestato il desiderio di vederlo sulla panchina bianconera nella prossima stagione.

“Tudor? Sono molto ottimista. Spero che la Juve arrivi in Champions. Per la prossima stagione non mi dispiacerebbe un Mourinho come tecnico. Economicamente le risorse non ci mancano: possiamo supportare il club per duemila anni e puntare al Triplete”.