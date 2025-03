Lascia la Roma dopo il rinnovo: annuncio UFFICIALE

Lascia la Roma dopo il rinnovo: c’è l’annuncio ufficiale direttamente dal club che ha cercato di fare chiarezza. Ecco che cosa è successo

L’annuncio di Paredes direttamente dal ritiro dell’Argentina ha cambiato le carte in tavola. Il centrocampista ha detto senza girarci troppo intorno che dentro il suo rinnovo contrattuale con la Roma esiste una clausola che gli permetterebbe di andare via dallo stesso club giallorosso solamente per il Boca Juniors.

Insomma, alla fine della stagione le cose potrebbero decisamente essere stravolte anche se, a stretto giro di posta, è anche arrivato il commento della società interessata alla questione, quella sudamericana ovviamente, che così come viene riportato da Olé dall’altra parte dell’Oceano ha preso di petto la questione. “Non è il momento di parlarne, vedremo” è il primo commento che viene fuori.

Annuncio ufficiale del Boca su Paredes

“Ha un altro anno di contratto con la Roma – spiegano ancora – e noi non interferiremo. Probabilmente tornerà dopo il Mondiale del 2026″. C’è da crederci? Vedremo. Non lo sappiamo, sicuramente da quelle parti le idee ce le hanno anche abbastanza chiare. E se queste idee venissero confermate allora è evidente che Paredes anche l’anno prossimo, con quello che sarà il futuro allenatore giallorosso, rimarrà a Trigoria. Ma sappiamo altrettanto che le cose davvero possono cambiare da un momento all’altro.

In ogni caso, Paredes, darà sicuramente una grossa mano da qui al termine della stagione. Soprattutto sotto l’aspetto caratteriale è uno che non ha mai lesinato impegno, e non si tira indietro se c’è da fare la voce grossa in campo. All’interno dello spogliatoio, vista la sua esperienza, è uno che conta e anche molto. Diciamo che è uno che fa la differenza.