Sarri dopo Gasperini: fischio finale per Roma-Milan

Sarri dopo Gasperini, hanno messo nero su bianco: arriva il fischio finale per le panchine di Roma e Milan. Gli ultimi aggiornamenti.

​In queste settimane, la Roma si trova al centro di un fervente dibattito riguardante il futuro della sua guida tecnica. L’attuale allenatore, Claudio Ranieri, subentrato a novembre 2024 per la sua terza esperienza sulla panchina giallorossa, ha già annunciato l’intenzione di assumere un ruolo dirigenziale al termine della stagione. Questo scenario ha avviato una serie di speculazioni e discussioni sul possibile successore, alimentando un’atmosfera di attesa e cambiamento nella Capitale.

​Numerosi nomi di prestigio sono stati accostati alla panchina romanista. Tra questi, spiccano figure come Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini, allenatori di comprovata esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, nelle ultime ore, l’attenzione si è focalizzata su Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta.

Gasperini, che ha recentemente annunciato la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 con il club bergamasco, ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti della Roma. Intervistato a margine della consegna del Premio Enzo Bearzot, ha dichiarato: “A chi non piacerebbe allenare la Roma? È una grande piazza, straordinaria e ha un pubblico eccezionale. Sarebbe motivo di orgoglio“. Queste affermazioni hanno alimentato le voci di un suo possibile approdo nella Capitale.

Sarri al posto di Gasperini, hanno messo nero su bianco: le quote sul nuovo allenatore della Roma​

Parallelamente, il nome di Maurizio Sarri è tornato alla ribalta nelle discussioni sul futuro della panchina romanista. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, attualmente senza squadra dopo l’addio alla Lazio nel marzo 2024, è stato recentemente accostato sia alla Roma che al Milan.

Secondo alcune indiscrezioni del recente passato, il Milan avrebbe contattato Sarri prima di virare su Sergio Conceicao. La situazione della Roma si inserisce in un contesto più ampio di movimenti sulle panchine delle principali squadre italiane, con le parole del tecnico dell’Atalanta che trovano eco anche nelle previsioni dei bookmaker, sempre più convinti di un suo approdo nella Capitale nella prossima stagione.

Su Goldbet e Better, infatti, la quota per vedere Gasperini alla guida della Roma è scesa ulteriormente a 2, rispetto al 2,25 della scorsa settimana, come già riferitovi. Un trend in netta crescita, rafforzato dal contestuale calo delle alternative. Secondo i betting analyst, la principale opzione alternativa rimane Maurizio Sarri, quotato a 4.

Più distaccata la possibilità di una conferma di Claudio Ranieri, la cui permanenza si gioca a 5. Non proprio utopistico, dunque, lo scenario di Sarri sulla panchina della Roma, sebbene il toscano continui a rappresentare uno dei nomi maggiormente caldeggiati a Via Aldo Rossi per una rivoluzione che dovrà riguardare anche Ibrahimovic e colleghi, proprio come accadrà a Trigoria.