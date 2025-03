Thiago Motta alla Roma, UFFICIALE: cifre già confermate

Thiago Motta alla Roma, adesso è ufficiale. Le cifre del possibile approdo in giallorosso dell’esonerato tecnico della Juventus sono già state confermate

La Roma, lo sappiamo, è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Claudio Ranieri ormai sembra aver preso una decisione importante, vale a dire quella di chiudere la sua carriera in panchina e dedicarsi, sicuramente, ad un compito meno stressante, dietro la scrivania, a prendere delle decisioni che possono comunque fare la differenza.

Si parla molto di Gasperini, lo sappiamo. E ieri il tecnico dell’Atalanta ha praticamente aperto alla possibilità di un passaggio in giallorosso. “Un onore” ha detto il Gasp, confermando l’interesse. Ma da un po’ di giorni c’è un altro tecnico in pista, dopo l’esonero da parte della Juventus: parliamo di Thiago Motta, silurato da Giuntoli domenica scorsa, con i bianconeri che hanno deciso di affidare la panchina a Igor Tudor. E chissà, magari l’oriundo ex Bologna sicuramente potrebbe interessare alla Roma. Anche perché, le quote in questo caso, ci dicono che sì, un interesse ci potrebbe davvero essere.

Thiago Motta alla Roma, ecco le cifre

Continui aggiornamenti nelle quote. Che variano giorno dopo giorno, che mettono in evidenza degli aggiornamenti che sicuramente ci possono stare da qui alla fine della stagione. Se Motta, fino a poche ore fa, poteva essere accostato alla panchina del Milan, adesso è stato anche inserito come possibile nuovo tecnico della Roma. Mettiamo subito le cose in chiaro, non parliamo di una quota semplice, si gioca infatti a 16 volte la posta su Sisal.

Altri allenatori hanno anche la stessa quota: De Rossi, Mourinho e Fabregas. Quindi oggettivamente abbastanza difficile. E, alle spalle di Gasperini, dato a 2,50 volte la posta, si piazzano Claudio Ranieri (5) e Sarri (7,50). Insomma, tanti nomi per un solo posto, con quello della Dea che attualmente è il favorito.