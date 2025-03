Allegri alla Roma, UFFICIALE: grande ex rifiutata

Allegri alla Roma, UFFICIALE: rifiutata la grande ex e porte aperte ad un approdo in giallorosso. La situazione attorno al nuovo tecnico è tutta da decifrare

Chi prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma? Questa è la domanda che i tifosi giallorossi si fanno dal momento in cui hanno capito che Sir Claudio cambierà mestiere passando dietro la scrivania.

Gasperini? Beh, il tecnico dell’Atalanta ha aperto in maniera inaspettata un paio di giorni fa confermando anche che c’è l’interesse del club giallorosso. Molti sono sicuri che sarà lui – anche i bookmaker lo mettono in lavagna come favorito – anche se evidentemente non è detta l’ultima parola. Di nomi nel corso di queste settimane ne sono girati parecchi: da Mancini a Sarri, passando per Farioli, De Zerbi, Italiano e anche Massimiliano Allegri. E proprio dell’ex tecnico della Juventus, adesso fermo e accostato con molta insistenza al Milan, ha parlato il mentore dello stesso livornese, quel Giovanni Galeone che lo ha avuto alle dipendenze da calciatore e che adesso dispensa consigli. Oggi ha parlato al Corriere della Sera l’ex allenatore 84enne. E ha detto questo.

Allegri alla Roma, annuncio UFFICIALE di Galeone

“La Roma? Dopo mesi hanno capito che serviva Ranieri. Adesso non devono sbagliare il prossimo allenatore”, ha esordito a specifica domanda.

E poi, ad un’altra domanda se Allegri sia l’uomo giusto, la risposta è netta: “Molto. E glielo auguro. Anche se sono molto arrabbiato con lui. Per un po’ mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo. Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non va. Ecco: alla Roma lo vedrei benissimo“. E magari c’è anche il pensiero di Allegri dietro le parole di Galeone. I due, come confermato, si sentono e anche spesso e quindi qualche cosa dalla bocca del livornese sarà uscita. La partita, in poche parole, non è chiusa.