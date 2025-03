Gasperini lo porta a Roma: ha già avvisato l’Atalanta

Calciomercato Roma, prima firma targata Gasperini: è stata già avvisata l’Atalanta. Gli ultimi aggiornamenti.

​La Serie A è stata caratterizzata da un susseguirsi di cambiamenti sulle panchine delle principali squadre italiane. La Roma, in particolare, ha vissuto un’annata turbolenta, con l’avvicendamento di tre allenatori. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi a inizio stagione, seguito da Ivan Juric, il club ha richiamato Claudio Ranieri per la sua terza esperienza alla guida dei giallorossi.

Ranieri, 73 anni, ha accettato l’incarico con l’obiettivo di traghettare la squadra fino al termine della stagione, dopodiché assumerà un ruolo dirigenziale all’interno del club, contribuendo alla scelta del nuovo allenatore. Anche altre big del campionato italiano non sono state esenti da scossoni. Il Milan ha sollevato dall’incarico Paulo Fonseca a dicembre, affidando la panchina a Sergio Conceicao, mentre la Juventus ha recentemente esonerato Thiago Motta, con Igor Tudor nominato allenatore ad interim fino al termine della stagione.

Calciomercato Roma, spunta anche O’Riley: lo avevano cercato Atalanta e Juventus

La scelta del nuovo allenatore della Roma, destinata a incastrarsi in un valzer di panchine di più ampia portata e respiro, avrà ripercussioni significative anche sul calciomercato estivo. Florent Ghisolfi e il suo team dovranno valutare attentamente le mosse da compiere, considerando giocatori chiave come Paulo Dybala, Alexis Saelemaekers, Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini.

Tutti questi nomi, per motivi diversi, potrebbero, infatti, essere al centro di speculazioni e attenzioni di mercato prossimamente. In vista di un’estate destinata ad apportare grandi modifiche anche in quel di Trigoria, dunque, non vanno sottovalutare le ultime novità dell’Inghilterra, riferite dal giornalista di HitcFootball, Graemey Bailey.

Un nome che circola nelle ultime ore, stando a quanto da lui riferito, è quello di Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 attualmente in forza al Brighton. O’Riley, noto per la sua visione di gioco e abilità nei passaggi, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, tra cui la Roma. In passato, Juventus e Atalanta avevano manifestato interesse per il giocatore durante la sua militanza al Celtic, ma senza concretizzare l’affare.

Ora, la Roma potrebbe inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista, che potrebbe rappresentare un rinforzo strategico in vista della prossima stagione e cambiare casacca solamente un anno dopo il suo passaggio al Brighton, dove il suo rendimento non ha assecondato del tutto le iniziali aspettative.