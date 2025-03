Osimhen alla Juventus: arriva la conferma della firma storica

Osimhen alla Juventus e non solo: arriva la conferma di una firma storica del giornalismo. Un doppio colpo che stravolge la corsa scudetto

Anche se da poco è arrivato Igor Tudor, che nel prossimo fine settimana farà il suo debutto nella gara contro il Genoa, in casa Juventus, è evidente, che si pensa a quello che potrebbe essere il tecnico della prossima stagione.

Difficile, vista la durata del contratto e vista la penale di 500mila euro che la Juve si è tenuta (per rescindere in caso di conquista della qualificazione alla prossima Champions League che farebbe scattare il rinnovo automatico), che il croato possa continuare ad essere seduto sulla panchina dei piemontesi. Ed è abbastanza difficile, anche se non impossibile, che Giuntoli – o chi per lui, visto che lo stesso dirigente è in discussione – prendere quell’Antonio Conte che è sempre in cima alla lista dei desideri bianconeri. Dopo l’addio clamoroso di oltre dieci anni fa ormai, le scorie hanno lasciato spazio a quella che è la voglia di unirsi di nuovo. Almeno da una parte, quella bianconera. E a conferma di questo, intervenuto a Radio Sportiva, sono arrivate le parole di Stefano Cecchi.

Osimhen alla Juventus, tutto fatto

“La scelta di cacciare Thiago Motta – ha esordito – è stata inevitabile, per contenere i danni e prendersi il quarto posto”. Dopo questa premessa, la bomba: “Sulla Juventus mi arrivano due notizie: da una parte so che Osimhen è a un passo, dall’altra che il grande obiettivo in estate come prossimo allenatore è Antonio Conte”. Una doppia notizia clamorosa che quindi mette in evidenza un fattore: la Juve ha iniziato anche in maniera pesante a pensare alla prossima stagione.

Insomma, in poche parole, la Juventus ha messo le mani sull’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli che adesso è in prestito al Galatasaray. Un colpaccio vero e proprio che potrebbe arrivare, come sappiamo anche grazie alla cessione di Vlahovic.