Restaurazione Conte e Gasperini alla Roma: la Juve chiude il cerchio col bomber

Arriva un doppio incastro clamoroso per le panchine di Serie A: un intreccio che può portare dritto dritto Gasperini alla Roma. La Juve pensa anche ad un super bomber

Antonio Conte può tornare là dove tutto era cominciato portandosi al proprio fianco un bomber di grandissima qualità. La speranza è che possa restaurare il mondo Juve come avvenne nel 2011. Di riflesso anche la Roma può guadagnarci da questa trattativa.

Ci sono almeno tre big del calcio italiano che devono cambiare allenatore al termine della stagione. La Juventus è il caso più emblematico, considerando che l’arrivo di Tudor servirà solo per traghettare la squadra al termine della stagione, con la possibilità concreta di guidarla anche per il Mondiale per Club fino a luglio. A quel punto i bianconeri dovranno affidarsi ad un nuovo nome, che possa ricostruire un progetto vincente, cosa che non è avvenuta con Thiago Motta.

Allo stesso modo anche il Milan non aspetterà di capire il rendimento in queste ultime nove giornate di Conceiçao, prima di fare altre scelte. In molti sono convinti che sia Allegri il prescelto da Ibrahimovic e Cardinale, ma ancora non ci sono conferme dirette. La Roma sa che Ranieri è pronto a lasciare la panchina per diventare dirigente e sarà lui stesso ad indicare il nome ai Friedkin del proprio successore. Il sogno di tutti è Antonio Conte, sotto contratto con il Napoli ma smanioso di provare altre esperienze.

Conte alla Juve e Gasperini alla Roma: prende corpo il valzer della panchine

A Conte non è andato giù il mancato investimento fatto a gennaio, quando con i 70 milioni di euro abbondanti ricavati dalla cessione di Kvara, non è arrivato nessuno se non Okafor. L’obiettivo numero uno dell’ex tecnico dell’Inter sarebbe quello di vincere lo Scudetto e poi salutare la compagnia, ma ci sono pur sempre della clausola che lo legano al Napoli, fatte firmare appositamente da Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riferito da Stefano Cecchi su “Radio Sportiva“, ci sono pochi dubbi: “Tutto l’ambiente juventino rivorrebbe Conte in panchina e mi risulta anche un tentativo forte per Osimhen, che è ad un passo”. A quanto pare ci sarebbero anche buone chance che questo pressing possa andare a buon fine, per accontentare tutto l’ambiente bianconero. Qualora fosse davvero Conte il futuro tecnico della Juve (‘Back to the Future’) per Gasperini si spalancherebbero le porte di Trigoria. Sembra infatti che l’unico dubbio che ancora non gli permette di accettare la corte giallorossa sia il sogno di allenare la Juve. Il puzzle andrebbe a completarsi con due nomi illustri in due piazze importanti, in attesa di capire il Milan.