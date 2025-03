Accordo col nuovo DS: Conte lascia il Napoli

Accordo con il nuovo DS e firma a sorpresa in Serie A: il gran ritorno inizia col botto. Conte è già pronto a lasciare il Napoli.

La Serie A si prepara a vivere un’estate caldissima, e non solo per il calciomercato. Il valzer delle panchine è già iniziato e coinvolgerà alcuni tra i club più importanti del campionato. A Roma, l’attenzione è tutta rivolta alla scelta del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Claudio Ranieri, subentrato in corsa, ha riportato entusiasmo e risultati, ma la dirigenza giallorossa riflette attentamente sul futuro, con il testaccino destinato ad un ruolo dirigenziale già ufficialmente annunciato.

Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe affascinato dall’idea di un’ultima grande avventura in una piazza ambiziosa come Roma. La situazione resta fluida, e la società capitolina sembra voler attendere il termine della stagione prima di prendere una decisione definitiva.

Anche a Milano, sponda rossonera, si lavora in vista di un cambio in panchina. Sergio Conceicao, subentrato a Fonseca negli ultimi giorni del 2024, ha tutt’altro che convinto dopo la vittoria della Supercoppa e potrebbe lasciare Milano proprio come il suo connazionale pochi mesi dopo la firma del contratto.

Paratici e un ritorno in Serie A con Conte al suo fianco: per il Milan non c’è altra scelta

Da non escludere, dunque, grandi cambiamenti in quel di Via Aldo Rossi, dove l’area tecnica valuta anche altri profili: tra questi, sono stati nominati Massimiliano Allegri – da quasi due anni senza panchina e accostato alla stessa Roma – oltre che Maurizio Sarri, ancora legato da un certo credito nella dirigenza milanista per il suo gioco propositivo.

E poi c’è Antonio Conte. L’ex tecnico di Inter e Tottenham è attualmente al Napoli, dove la sua permanenza non è affatto scontata. In caso di addio al club di De Laurentiis, il suo nome diventerebbe subito una mina vagante di lusso nel domino delle panchine. Non va dimenticato il ruolo di Fabio Paratici, figura controversa del recente passato bianconero.

Dopo le difficoltà con Juventus e Tottenham, il dirigente parrebbe essere uno dei nomi più caldi per il percorso di risalita proprio del Milan. Attualmente squalificato fino a luglio, il dirigente potrebbe però tornare protagonista, come si legge anche in una sorta di provocazione lanciata da Fabio Ravezzani su X. Se dovesse davvero entrare nei quadri del Milan, l’unica mossa sensata sarebbe presentarsi con Conte al suo fianco, come si legge nel suo recente post.

Chissà, dunque, che il ritorno eventuale in Serie A di Paratici dopo anni turbolenti non possa corrispondere anche ad una sua scelta ad effetto, in grado di risollevare un ambiente non proprio felicissimo come quello rossonero degli ultimi mesi.

https://x.com/FabRavezzani/status/1904851744040853905