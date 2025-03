Accordo con Souloukou e addio Roma: ha firmato il contratto

Accordo con Souloukou e addio Roma: il giocatore, accostato con una certa insistenza ai giallorossi, è pronto a mettere la firma sul contratto

Accordo con Lina Souloukou, ex CEO della Roma, che dopo qualche mese dal suo addio al club giallorosso se n’è andata in Inghilterra, al Nottingham Forest, dove sta facendo benissimo.

Sì, perché i risultati della squadra inglese sono fino al momento davvero sorprendenti: piazzamento, per ora, in Champions League, nonostante tutti gli squadroni che ci sono, con la bellezza di sei punti di vantaggio sul quinto posto, occupato dal Manchester City. Insomma, per quello che il Nottingham ha fatto fino al momento, meriterebbe senza dubbio di essere tra le grandi il prossimo anno. Ed è anche per questo motivo che si cominciano a intavolare le trattative e in questo caso parliamo di rinnovi contrattuali. Un rinnovo di un giocatore che ha fatto un’esperienza in Italia e che è stato accostato anche alla maglia della Roma sia la passata estate e sia nel corso della sessione invernale di mercato.

Accordo con Souloukou: Ola Aina firma il rinnovo

Secondo le informazioni che sono state riportate dal portale inglese businessday.ng, Ola Aina, ex Torino, con contratto in scadenza alla fine di questa stagione con il club inglese, sarebbe pronto a rinnovare almeno per un altro anno con il suo attuale club.

Su di lui, oltre ai riflettori giallorossi, si erano accesi quelli di Manchester City, Liverpool e Chelsea. Insomma, il meglio del massimo campionato inglese. Ma questo non basta per cambiare squadra, a quanto pare. Anzi, Ola Aina, forte di 29 presenze in questo campionato – 2 gol e un assist – vuole continuare nel club che sicuramente gli ha dato la possibilità di giocare con una certa continuità nel corso di questi ultimi anni e soprattutto di rilanciarsi anche agli occhi delle big. Quindi un altro anno insieme per poi chissà, magari pensare ad un addio. E di conseguenza, purtroppo, niente Roma.