Il giustiziere di Mou per i Friedkin: ecco il nuovo bomber

Il giustiziere di Mourinho per i Friedkin: i proprietari della Roma – e non solo – hanno deciso per il nuovo bomber. Ecco chi arriva

La prima mossa dei Friedkin quando sono arrivati alla Roma, è stata quella di fare un clamoroso regalo al popolo giallorosso: portare Mourinho nella Capitale è stata una mossa inaspettata, che ha mandato al manicomio i tifosi. Nessuno ci credeva, eppure lo Special One si è seduto sulla panchina capitolina conquistando anche un trofeo europeo. Poi sappiamo tutti com’è andata a finire con quell’esonero inaspettato.

Le strade si sono separate e di cose in questo periodo ne sono successe parecchie. Ed è successo, anche, che i Friedkin abbiano deciso di ampliare le proprie attività in Europa andando a prendere l’Everton, in Premier League. Stadio nuovo, anche in questo caso – ma il progetto era già stato avviato da un pezzo – e voglia di alzare il livello della rosa. E sì, in questo caso non parliamo di quello che potrebbe essere il nuovo bomber della Roma, ma di quello che i Friedkin hanno in mentre per la loro squadra di Premier League.

I Friedkin hanno deciso: tutto su Igamane dei Rangers

E parliamo di un fresco giustiziere di Mourinho, in Europa League. Il suo Fenerbahce, infatti, è stato eliminato dai Rangers con un assoluto protagonista: Igamane. Attaccante 22enne, secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, non è entrato nel mirino solamente della squadra blu di Liverpool, ma anche di altri importanti club della massima serie inglese: si parla infatti di Tottenham, Bayer Leverkusen e Nizza, tutte società interessate alle prestazioni del centravanti.

L’Everton non ha ancora trovato un accordo con Calvert-Lewin – accostato la scorsa estate alla Roma – per il rinnovo contrattuale. Quindi la società starebbe cercando di trovare una soluzione qualora non si venisse a capo della situazione. Servono 20 milioni di euro per Igamane, soldi che i Friedkin a quanto pare hanno deciso di investire. Per buona pace di Mourinho…