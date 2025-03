Il Manchester United lo svende: Roma-Lazio al fotofinish

Roma-Lazio al fotofinish. Non solo la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League ma anche il mercato accende il derby romano.

La stagione calcistica sta entrando nel vivo. I più importanti campionati in giro per l’Europa si apprestano a vivere gli ultimi decisivi turni di campionato. Come dimenticare poi le competizioni europee che rappresenteranno il miglior viatico al ricchissimo Mondiale per Club FIFA che si disputerà negli Stati Uniti a partire dal mese di giugno.

Un’annata lunghissima tenuta insieme come sempre, e come non mai in questa stagione, dal calciomercato. Proprio in virtù del grande evento estivo a stelle e strisce ecco arrivare una particolarissima finestra di mercato datata 1-10 giugno 2025. E forse già allora si riprenderà a parlare di un grande talento che sembra non riesca mai a ‘smarcarsi’ completamente dalle varie sessioni di mercato. Un nome che ricorre spesso sui media specializzati e che altrettanto sovente è stato accostato a club italiani. E sembra che sarà così anche la prossima estate. Il suo nome? Jadon Sancho.

Il Manchester United lo svende. Jadon Sancho arriva nella capitale?

Sembra ieri che Cristiano Giuntoli provava a tessere le trame più impensabili per portare il talento inglese del Manchester United alla allora nascente Juventus di Thiago Motta.

Classe 2000, Jadon Sancho sembra invece destinato a vivere un’altra lunga estate di attesa, in cerca della migliore destinazione. Almeno questa è la convinzione di teamtalk.com. Il talento inglese, sempre di proprietà del Manchester United, è in prestito al Chelsea. La sua stagione, però, è stata decisamente al di sotto delle aspettative. Sono soltanto due le reti realizzate in questa annata da Jadon Sancho con la maglia del Chelsea in 28 presenze complessive. E a Stanford Bridge si sta valutando attentamente il suo futuro.

I Blues stanno addirittura pensando di versare 5 milioni di sterline al Manchester United per rinunciare all’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. La Premier League non ha portato fortuna all’attaccante inglese che valuta, a sua volta, l’ennesimo cambio di casacca. Il cuore lo spinge verso la Bundesliga, verso quel Borussia Dortmund che lo ha valorizzato come nessun’altra formazione. L’Italia, però, non è indifferente al suo cristallino talento. Ora non c’è più la Juventus di Cristiano Giuntoli bensì la Roma e la Lazio che annusano il grande colpo.

Potrebbe pertanto scatenarsi un derby di mercato. L’elevato ingaggio di Jadon Sancho potrebbe rappresentare un ostacolo apparentemente insormontabile per le società romane. Ma soltanto apparentemente poiché se arrivasse la qualificazione in Champions League… Ed anche in questo caso potrebbe essere Roma-Lazio al fotofinish.