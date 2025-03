Inzaghi fregato da Conte: ha rotto con la Roma

Emergono novità piuttosto scioccanti in merito all’avvenire dell’AS Roma, pronta a subire una rivoluzione nelle prossime settimane

La stagione in corso ha letteralmente ribaltato più di una volta le già flebili certezze del popolo giallorosso, passato dalla paura della retrocessione alla speranza della zona Champions, dall’idolatria all’odio (sempre in termini sportivi) per alcuni calciatori le cui parabole all’interno dell’economia giallorossa hanno vissuto picchi (si in positivo che in negativo) difficilmente paragonabili ad altre annate.

Basti pensare alla tanto discussa e chiacchierate rivoluzione dei cosiddetti ‘senatori’ compiuta da Claudio Ranieri, il quale ha letteralmente ribaltato le gerarchie all’interno dello spogliatoio rivalutando con particolare saggezza l’apporto che alcuni singoli stavano dando e avrebbero potuto dare alla causa giallorossa.

Risultato? Leandro Paredes è tornato centrale per la definizione dei ritmi in fase di costruzione, Angelino e Saelemaekers hanno acuito all’inverosimile la propria efficacia e costanza nelle prestazioni, mentre calciatori come Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante sono letteralmente scivolati in fondo alle gerarchie della rosa capitolina.

Ora, coloro i quali fino ad una manciata di settimane fa apparivano come dei veri e propri pilastri inamovibili dello spogliatoio, sono balzati improvvisamente in cima alla lista dei possibili sacrificabili del calciomercato estivo che si prepara a colpire Trigoria nei prossimi mesi.

Spicca in tal senso la poderosa metamorfosi subita da Lorenzo Pellegrini, il quale per alcuni dovrebbe ancora godere dei privilegi derivanti dall’essere il capitano della Roma, nonché un figlio della città eterna da sempre romanista. Tuttavia, secondo quanto emerso nelle ultime settimane e clamorosamente confermato di recente, il futuro di Pellegrini parrebbe essere altrove.

Conte “pazzo” di Pellegrini: accordo per giugno

Ebbene sì… nonostante vi siano svariate frange della tifoseria giallorossa che continuano a tesserne le lodi, pare che il nome di Lorenzo Pellegrini non sia stato inciso sul marmo di Trigoria per l’eternità, il che vuol dire che, già a partire dal mercato in arrivo, potrebbero giungere delle sorprese inaspettate.

Trattandosi di un classe ’96, la sensazione è che quella in arrivo durante i prossimi mesi potrebbe essere una delle ultime occasioni per Pellegrini di incidere nuovamente sulla massima lega italiana da protagonista, ma questa volta con indosso un’altra maglia.

Al netto delle dichiarazioni comprensibilmente diplomatiche, le scelte di Ranieri hanno reso piuttosto evidente la considerazione che il tecnico di Testaccio nutre nei confronti del numero 7 giallorosso, il quale, al contrario, gode di una particolare considerazione a latitudini diverse (per esempio da parte di Simone Inzaghi, affascinato dalla tecnica del figlio di e della Roma).

Difatti, secondo quanto riportato da Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Gol di Radio Kiss Kiss Napoli, pare che Antonio Conte abbia ribadito la sua particolare passione per il capitano giallorosso, il quale, dal canto suo, sarebbe altrettanto affascinato dal tecnico salentino. Una sintonia che potrebbe concretizzarsi già a partire dal primo giorno del calciomercato, dato che i partenopei avrebbero aperto i dialoghi con i capitolini.