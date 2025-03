La Juve lo manda via, Giuntoli trova subito squadra: destinazione choc in Serie A

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Tudor, nella Juve ci sono novità sul futuro di Giuntoli

Gli ultimi giorni sono stati davvero intensi in casa Juve. Durante la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, infatti, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno esonerato Thiago Motta.

Al suo posto, dunque, Cristiano Giuntoli ha chiamato fino al termine del campionato Igor Tudor. Il tecnico croato, ovviamente, ha come obiettivo quello di portare la Juventus a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, cosa davvero fondamentale sia per le casse economiche bianconere che per la pianificazione della prossima stagione.

Tuttavia, nonostante l’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta ed Igor Tudor, in casa della Juventus le polemiche non si riescono a placare. In molti, infatti, vogliono l’addio anche dello stesso Cristiano Giuntoli. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Juve, Giuntoli seguito da squadra del campionato di Serie A: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale da Graziano Carugo Campi, giornalista ed esperto del mondo juventino, la Fiorentina di Rocco Commisso avrebbe espresso il proprio interesse per Cristiano Giuntoli. Il possibile approdo in viola dell’attuale direttore tecnico della Juve, di fatto, sorprenderebbe davvero tutti.

Tuttavia, la cosa certa è che in molti stanno contestando tantissimo l’ex direttore sportivo del Napoli. Quest’ultimo, di fatto, sarebbe reo di aver sbagliato sia l’intera sessione di calciomercato estiva (vedi gli acquisti dei vari Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz) che la scelta dello stesso Thiago Motta.