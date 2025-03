Scambio con Frattesi accettato: Inzaghi è stato già avvisato

Scambio con Frattesi accettato: anche Simone Inzaghi è già stato avvisato della situazione. Ecco le parole che non lasciano spazio a interpretazioni

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ogni sessione di mercato – anche per via del suo passato ma soprattutto di un interesse che non è mai stato nascosto dai giallorossi – viene accostato alla Roma.

Ma servono tantissimi soldi per convincere l’Inter che, però, si potrebbe anche “alleggerire” cercando di inserire nell’operazione qualche contropartita tecnica. Qualche nome, di giocatori che adesso si trovano a Trigoria, è spuntato. Si è parlato di Lorenzo Pellegrini ma anche di Bryan Cristante. Ma attorno a Frattesi come sappiamo c’è stato anche l’interesse del Napoli di Antonio Conte. Un giocatore che piace a molte squadre per quella che è la sua propensione offensiva – tempi di inserimento perfetti – ma anche per quella duttilità tattica che gli permettono di giocare in diverse zone del campo. Lo sa bene, questo, Nicolato, ex commissario tecnico dell’Under 21 adesso alla guida delle Lettonia, che in un’intervista rilasciata a TuttoSport, ha anticipato lo scambio. Che no, non riguarda la Roma.

Scambio Raspadori-Frattesi: le parole di Nicolato

“Lui è stato – riferendosi a Frattesi – uno dei giocatori più importanti per la mia carriera, in particolare in nazionale. L’ho avuto tanti anni, dall’Under 18, all’Under 21. Mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Parliamo di una mezzala di grande inserimento e gamba, uno che segna con continuità grazie alle sue caratteristiche. È un ragazzo splendido su cui puoi appoggiarti”. E anche a Napoli lo apprezzano ha sollecitato il giornalista. E Nicolato ha risposto in questo modo.

“Senza entrare nel merito delle ipotetiche operazioni, parliamo di un ragazzo che tecnicamente e tatticamente si presta al gioco dei partenopei. È una mezzala che arriva nell’area avversaria senza problemi, la sua gamba è di livello internazionale”. “Io credo che potrebbe essere uno scambio intelligente” ha concluso parlando dell’eventualità di un passaggio di Raspadori in nerazzurro. Insomma, Simone Inzaghi sa benissimo quello che pensano i colleghi di questa possibilità di mercato.