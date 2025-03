Allegri alla Roma, la conferma di Ranieri: cifre UFFICIALI

Allegri alla Roma. L’ombra del tecnico livornese, ex Milan e Juventus, sembra allungarsi prepotentemente su Trigoria. Lo dicono i numeri.

Siamo a -9 giornate dalla fine del campionato di Serie A. La stagione della Roma di Claudio Ranieri si è improvvisamente ammantata di una luce che soltanto qualche settimana fa sarebbe apparsa come inimmaginabile.

La qualificazione alla prossima Champions League è lì, a portata di mano. Come avviene sempre in questi casi occorre saper sfruttare al meglio le disgrazie altrui. Il tracollo della Juventus dell’ormai ex Thiago Motta ha spianato un’autostrada a chi insegue. I giallorossi, inanellando una serie impressionante di risultati utili, si sono garantiti una rapida risalita. La Roma di altri, che occupava le parti basse della classifica, preoccupata persino di non scivolare ancora più giù, sembra appartenere ad un’altra era calcistica. Merito dei ragazzi di Claudio Ranieri. Merito soprattutto di Claudio Ranieri. Il tecnico romano la prossima stagione salirà ai piani alti della società giallorossa. Lì dove vengono prese le decisioni finali.

Ma già adesso, quando parla, rivela verità importanti.

Allegri alla Roma. Il post-Ranieri è servito

Da settimane ormai si pronostica il nome di colui che andrà a sostituire l’ex tecnico del Cagliari sulla panchina della Roma. Nomi ne sono già circolati diversi ma negli ultimi giorni l’attenzione si era focalizzata su un preciso profilo.

Durante la conferenza stampa canonica che anticipa l’impegno della Roma a Lecce contro i giallorossi salentini, Claudio Ranieri non ha rivelato il nome del prossimo allenatore della Roma. Ha ‘soltanto’ voluto specificare chi non si siederà al suo posto: “Gasperini non sarà l’allenatore della Roma”. Nei giorni scorsi il tecnico di Grugliasco aveva fatto chiaramente intendere quanto una piazza come quella capitolina, sponda giallorossa, fosse a lui estremamente gradita. Fino alla sentenza di Claudio Ranieri. Ricomincia pertanto il gioco del toto-tecnico della Roma.

Una mano in tal senso la può dare l’Agenzia di Scommesse GoldBet che si è posta la scottante questione. Per un grande tecnico che non allenerà la Roma eccone pronto subito un altro. Forse ancora più grande. E’ infatti Massimiliano Allegri a guidare la particolare classifica da porgere agli scommettitori. L’ex tecnico di Milan e Juventus è quotato a 3 e precede di un punto un altro tecnico toscano, ex Lazio, Maurizio Sarri, dato a 4. Più lontani Roberto De Zerbi, quotato a 7.50 e Roberto Mancini, dato addirittura a 10. Il ‘corto muso’, ma molto spesso vincente, di Massimiliano Allegri sembra allungarsi su Trigoria.