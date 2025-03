Allegri ha scelto la Roma: la data dell’accordo

Allegri ha scelto la Roma: spunta anche la data dell’accordo. I giallorossi, alla ricerca di un nuovo tecnico, potrebbero chiudere per l’ex Juventus

Ranieri ha detto che Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma. E si è anche lasciato sfuggire che nessuno dei nomi usciti fino al momento è quello giusto. Inoltre, ha anche detto, che “lo annunceranno quando vorranno i presidenti”. Significa che un nome c’è già, fuori da parecchio tempo, e quindi chissà, magari manca davvero solo l’annuncio ufficiale.

Un nome che è stato fatto molto spesso, anche perché è a spasso, è quello di Massimiliano Allegri. Stuzzica il livornese, e anche molto, anche se le ultime informazioni non hanno parlato di molti contatti. C’è da dire, però, almeno stando alle rivelazioni di Gazzetta Regionale, che Allegri avrebbe dato il suo assenso al trasferimento sulla panchina della Roma. L’accordo, in poche parole, sarebbe già stato trovato. E molto tempo fa.

Allegri ha scelto la Roma: accordo il 5 novembre

La Roma ha incassato disponibilità di Allegri – scrive Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, appunto – il 5 novembre, lui vuole la Serie A e camicia giallorossa. Intanto si è mosso, anche accantonando il Milan. 66 milioni sono tanti, e se dall’Italia non si muove nulla finiranno nel suo conto. L’unico ostacolo Roma-Allegri? La Roma”.

Insomma, un accordo ci sarebbe. E ieri Ranieri, con le parole che vi abbiamo riportato prima, ha fatto (forse) intuire che una stretta di mano ci sarebbe stata con un tecnico che in questo momento è libero. Certo, non si possono soppesare tutte le parole in conferenza stampa, ma è evidente che qualcosa sotto c’è. La verità, comunque, la scopriremo davvero solo vivendo. Tanto siamo sicuri che da qui alla scelta qualche altro nome uscirà sicuramente fuori.