Firma gratis in Serie A: ha già informato il Liverpool

C’è un nome importantissimo pronto a sbarcare in Serie A, con una trattativa che può cambiare gli equilibri del calcio italiano: la sua società è già stata informata

Si preparano grandi colpi in vista della prossima estate e anche la Serie A è in prima linea: una big ha intenzione di prendere uno die giocatori più forti della Premier League. Una grandissima occasione che si presenta a parametro zero e che non si può rifiutare.

Come sempre in questo periodo si iniziano a mettere a segno i primi colpi a parametro zero per la stagione ventura. Chi sa muoversi in anticipo usufruisce di questi mesi di stop delle trattative per avvantaggiarsi. In Serie A se c’è un dirigente all’avanguardia in questo tipo di operazione è di certo Beppe Marotta, il numero uno assoluto in certi ambiti.

Anche questa volta l’Inter sa benissimo dove andare ad affondare il colpo e ha diretto il proprio sguardo verso la Premier League, in particolar modo in direzione Liverpool. Si perché ad Anfield si parla di rifondazione e molti dei top player che hanno contribuito alle fortune di Klopp prima e di Slot ora, saluteranno la compagnia. In particolar modo ci sono due giocatori in uscita, già pronti con le valige in mano, mentre uno ha già annunciato la sua futura destinazione.

L’Inter ha messo nel mirino Virgil Van Dijk: l’olandese può sbarcare a parametro zero a giugno

Alexander-Arnold è già un giocatore del Real Madrid in pectore e lo diventerà ufficialmente a giugno. Il terzino destro della nazionale inglese andrà ad impreziosire ancor di più la rosa di Carlo Ancelotti, andando a prendere l’eredità di Carvajal. Da Liverpool però, può cadere qualcosa anche in Italia. Come riportato dai colleghi di CaughtOffside, Virgil Van Dijk ha già comunicato ai Reds che non rinnoverà il contratto, anche perché l’idea del club è quella di ringiovanire e di tagliare gli accordi più onerosi (vedi la vicenda Salah).

Per Van Dijk potrebbero aprirsi le porte della Serie A, visto che l’Inter sembra essere in vantaggio nella corsa per accaparrarselo. Il nazionale olandese, classe ’91, ha ancora almeno due anni a grandissimi livelli e nell’ottica di Marotta e Ausilio potrebbe essere il sostituto di Acerbi, avviato a fine corsa. Con l’esperienza di Virgil in mezzo alla retroguardia di Inzaghi si potrebbe compiere davvero un bel salto in avanti anche in prospettiva europea. Se fumata bianca ci sarà è attesa a breve.