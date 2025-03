Goduria Roma, Ghisolfi è in buone mani: bomba da 70 milioni di euro

Goduria Roma che assume vari volti. Non soltanto il campo sta arridendo alle scelte di Claudio Ranieri ma anche il mercato sta lanciando segnali positivi.

La Roma si sta godendo il suo magico momento. La classifica, finalmente, ha assunto il volto giusto e l’esatta dimensione per una formazione quale quella giallorossa. E può ancora migliorare fino all’indicibile obiettivo massimo.

Claudio Ranieri si gode il momento ma senza far rilassare troppo i suoi ragazzi. Il prossimo impegno della Roma sarà a Lecce ed allo Stadio Via del Mare occorrerà proseguire la striscia positiva. E vincente. Il tecnico romano teme che le sue parole riguardanti colui che lo andrà a sostituire a partire dal prossimo 1° luglio abbiano distolto eccessivamente l’attenzione dall’altra compagine giallorossa guidata da Marco Giampaolo. I salentini sono soltanto ad un passo dalla zona retrocessione e le sfide interne per il Lecce assumono, ancor di più, l’aspetto di ultime carte giocabili per la permanenza in Serie A.

Goduria Roma, Il Bayern ha scelto il suo numero uno

Il campionato, la possibile qualificazione alla prossima Champions League sembrano però essere sorpassate a destra dalle voci di mercato. E non soltanto da quelle riguardanti il successore di Claudio Ranieri.

In ottica prossimo mercato giallorosso giungono ottime notizie firmate telegraph.co.uk. Il Bayern Monaco è alla ricerca di un portiere di assoluta affidabilità e le attenzioni del colosso bavarese sembrano essersi concentrate su Bart Verbruggen, portiere del Brighton e della nazionale olandese, classe 2002. Il club tedesco è intenzionato a presentare un’importante offerta al Brighton per il numero uno orange. Il club inglese valuta l’estremo difensore olandese 60 milioni di sterline, ovvero 70 milioni di euro.

La notizia del forte interesse del Bayern Monaco per Bart Verbruggen è stata accolta con molto favore dalla parti di Trigoria dal momento che il club teutonico aveva posato occhi ed interesse anche sul numero uno della Roma, Mile Svilar. Almeno per il momento il pericolo appare scampato. La nuova Roma, con una nuova guida tecnica, non può prescindere dal 25enne numero uno belga naturalizzato serbo. Lo sa bene Florent Ghisolfi. Per questo ora gongola.