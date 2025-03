Juventus, l’erede di Tudor è clamoroso: non ha mai allenato in Serie A

La panchina della Juventus continua ad essere oggetto di importanti indiscrezioni di mercato: ecco il nuovo profilo nel mirino dei bianconeri

Archiviato definitivamente il progetto tecnico griffato Thiago Motta, la Juventus ha scelto di chiudere la stagione consegnando le redini della propria panchina ad Igor Tudor. Una decisione sicuramente importante quella del club bianconero che potrebbe aprire le porte a nuovi importanti scossoni nel corso della prossima estate.

La rivoluzione in casa Juventus, infatti, sembra essere solo cominciata. Indipendentemente dal piazzamento finale in Serie A – l’obiettivo minimo resta comunque quel quarto posto considerato di vitale importanza per la programmazione nel medio-lungo periodo – la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di avviare un nuovo restyling. L’ennesimo. Oltre alla situazione legata a Cristiano Giuntoli, il cui futuro all’ombra della Mole resta tutto da scrivere, non sono esclusi nuovi importanti cambiamenti strutturali. A cominciare da quello relativo al nuovo possibile allenatore. Tema tutt’altro che banale che, come prevedibile, sta continuando a calamitare non poche indiscrezioni. Da Gasperini a Conte passando per Mancini e Pioli: i nomi di sicuro non mancano anche se il mosaico è destinato ad arricchirsi con nuovi profili all’orizzonte. L’ultima indiscrezione legata alla panchina juventina si inserisce proprio in questo filone.

Nuovo allenatore Juventus, anche Marco Silva nei dossier bianconeri: sfida immediata

Secondo quanto riferito da Marco Conterio, infatti, ci sarebbe anche Marco Silva nella lista dei desideri della Juventus. Tra i principali artefici della favola Fulham, il tecnico portoghese è destinato a lasciare la compagine inglese al termine di questa stagione. Sulle sue tracce, oltre al Tottenham, ci sarebbe proprio ‘Madama’ che ne apprezza il profilo e le potenzialità di crescita.

Parliamo di un allenatore al di fuori degli schemi della Serie A, almeno per formazione. Dopo aver mosso i primi passi nell’Estoril Praia, Silva ha fatto la ‘gavetta’ prima allo Sporting CP e poi all’Olympiacos. L’esperienza in terra greca ha quindi fatto da preludio al suo approdo in Premier League, campionato nel quale allena dal 2017 essendo stato prima sulla panchina dell’Hull City poi su quella del Watford e dell’Everton e infine su quella del Fulham, squadra che allena dal luglio 2021.

Dopo alcune stagioni caratterizzate da qualche alto e basso, il tecnico portoghese sembra aver assunto una sua precisa dimensione alla guida dei Cottagers, attualmente ottavi in Premier League a soli quattro punti di distanza da un clamoroso piazzamento in Champions. Un buon biglietto da visita, insomma, per un allenatore destinato a compiere il grande salto. Le porte della Serie A potrebbero accogliere Marco Silva a stretto giro di posta? Le prossime settimane risulteranno decisive in un senso o nell’altro.