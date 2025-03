Kean regalo Scudetto: boom Inter e beffa bianconera

Boom Inter e beffa bianconera, avvisato anche il Napoli di Antonio Conte: Moise Kean diventa il regalo scudetto dopo l’addio alla Fiorentina.

La Serie A si avvia verso un finale di stagione entusiasmante, con una lotta scudetto che coinvolge tre squadre: Inter, Napoli e Atalanta. Attualmente, l’Inter guida la classifica con 64 punti in 29 partite, seguita dal Napoli a 61 punti e dall’Atalanta a 58 punti. ​

L’Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi, ha recentemente consolidato la sua posizione in vetta grazie a una vittoria per 2-0 contro l’Atalanta. In questa gara, sbloccata da Carlos Augusto al 54′, ha permesso ai nerazzurri di mantenere il comando della classifica. ​

Il Napoli, allenato da Antonio Conte, ha vissuto nel frattempo un periodo di difficoltà dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio, riuscendo a vincere solo una delle ultime sette partite di campionato. Questa flessione ha permesso all’Inter di prendere il comando, ma con nove partite rimanenti, gli uomini di Conte restano contendenti seri per il titolo. ​

Kean ha stregato mezza Europa, Napoli e Inter avvisate per il colpo scudetto

Oltre alla competizione sul campo, la lotta scudetto tra Inter e Napoli potrebbe presto estendersi al calciomercato, con particolare attenzione a Moise Kean. L’attaccante italiano, attualmente in forza alla Fiorentina, sta vivendo una stagione straordinaria, avendo segnato 15 gol in 26 partite di Serie A.

​Kean, trasferitosi alla Fiorentina nell’estate del 2024 per meno di 20 milioni di euro complessivi, ha trovato una nuova dimensione sotto la guida di Palladino. Il suo impatto è stato immediato, con una media di un gol ogni 98 minuti. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il suo nome inizia a figurare in nobili dossier europei.

A fare un punto della situazione è il giornalista Ekrem Konur, che ha ricordato che club come Arsenal, Tottenham, Newcastle United, oltre a Inter e Napoli, stanno monitorando attentamente la situazione dell’attaccante viola. Con una clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro, Kean potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo., infiammando le attenzioni nobili dell’Europa ma anche del nostro stesso campionato.

Nello specifico, chissà che l’ex Juventus non possa divenire anche una sorta di vero e proprio regalo in caso di vittoria del tricolore per una tra Napoli e Inter, che potrebbero in questo modo assicurarsi un validissimo attaccante per gli anni a venire, nazionale e con margini di crescita ancora evidentissimi.