Souloukou fa piangere la Roma: 30 milioni e Milan al settimo cielo

Lina Souloukou fa piangere la Roma con un colpo da 30 milioni di euro: in questo caso l’unico a sorridere è il Milan. Beffa per mister Ranieri

L’ex dirigente giallorossa, al momento in forza al Nottingham Forrest di Marinakis, potrebbe rifilare un brutto scherzo sul mercato. C’è un obiettivo comune con la Roma che vede coinvolto anche il Milan. Difficilmente si può competere con un club di Premier League.

In ballo tra Roma e Milan ci sono due giocatori, che le squadre avevano deciso di scambiarsi al termine della scorsa campagna estiva di trasferimenti. Nella fattispecie si trattata di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. I due giocatori hanno vissuto stagioni differenti nei nuovi contesti, con il primo che ha dovuto subito salutare il campo per un brutto infortunio alla caviglia (con ancora De Rossi in panchina). Al momento del suo rientro, con Ranieri subentrato a Juric, ha contribuito alla risalita prepotente in classifica, che vede ora i giallorossi in bagarre per il quarto posto.

Il centravanti inglese, invece, era partito bene con Fonseca, ritagliandosi un ruolo da titolare al fianco di Morata e segnando anche qualche gol. L’acuto più importante l’ha vissuto però con Sergio Conceiçao, andando a decidere la Supercoppa Italiana con la rete più pesante. Nel futuro di Abraham non ci sarà però il Milan, ma molto più probabilmente un ritorno in Premier League.

Saelemaekers si allontana dalla Roma: il Nottingham Forrest fa sul serio con il Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche per Saelemaekers potrebbe esserci un futuro in Premier League, qualora la Roma non dovesse riscattarlo. Nell’accordo firmato con il Milan lo scorso anno, non era stato inserito nessun prezzo per l’acquisto definitivo. Un gentlement’s agreement, come riferito da Ranieri, sembrava esserci, ma la cifra per riscattare il belga è comunque molto alta. I sei gol e 3 assist messi a referto pesano sicuramente sulla scelta dei giallorossi, che però devono valutare bene i propri investimenti.

Ecco quindi che nel limbo si può inserire una vecchia conoscenza giallorossa, ovvero quella Lina Souloukou che ora gestisce il Nottingham Forrest dell’amico e connazionale Marinakis. Saelemaekers potrebbe essere un colpo importante per il Forrest in caso di qualificazione alla prossima Champions League (al momento sono terzi). Se davvero mettessero sul piatto quasi 30 milioni di euro per la Roma non ci sarebbe più nulla da fare.