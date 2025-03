Tempesta Ghisolfi, Milan e Juve in guardia: “È fondamentale”

Tempesta Ghisolfi, Milan e Juve in guardia: le parole del diesse giallorosso non lasciano spazio a commenti. Ecco che cosa ha detto

Ha parlato a Sky Sport Insider Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma. E ha spiegato quelli che sono gli obiettivi dei giallorossi e su chi davvero la squadra punta per i prossimi anni. Una chiacchierata interessante.

“Ho sempre voluto fare il direttore sportivo – ha esordito – anche quando ero calciatore. Prima di arrivarci ho avuto esperienze come assistente e allenatore, che sono fondamentali per comprendere al meglio le esigenze di squadra e tecnico. I frutti del lavoro si vedono nel tempo. Al Lens e al Nizza abbiamo costruito dei progetti solidi che hanno portato i club in Champions League. Questo è il mio miglior biglietto da visita”. Su questo è impossibile dargli torto.

Ghisolfi svela tutto: “Ecco perché abbiamo scelto Ranieri”

E poi ha ovviamente parlato della Roma: “La mentalità dei giocatori che scegliamo è fondamentale. La Roma ha un’identità diversa da Juventus e Psg, quindi valutiamo con attenzione sia la personalità del giocatore che le richieste dell’allenatore. Quando sono arrivato il reparto scouting era azzerato, ora abbiamo un’organizzazione efficiente”. E sulle ambizioni della squadra:” Non ci poniamo questa domanda, sappiamo da dove veniamo. Abbiamo attraversato la tempesta e ora siamo concentrati senza intenzione di mollare. Abbiamo creato una famiglia“.

“L’acquisto di Koné – ha detto ancora Ghisolfi – è stata una scelta collettiva. Io, l’allora allenatore De Rossi e tutto lo staff eravamo convinti delle sue qualità. Sappiamo quanto sia difficile ambientarsi a Roma, ma lui ha il carattere per imporsi”. E su Pisilli: “Una risorsa per il club, come detto volevamo ringiovanire la rosa. Ha una grande mentalità, vuole sempre dare tutto per il club”. Infine ha parlato anche della scelta di Ranieri: “Eravamo in una situazione difficile e la scelta di Ranieri è stata fondamentale per il club. Avevamo bisogno di una guida e lui ha portato calma e una forza tranquilla. Ha il sogno di portare il club a grandi traguardi”.