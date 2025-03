Acquisto prenotato, Dybala primo colpo: ha già detto sì

Ecco le ultime in merito al delicato filo che lega Paulo Dybala all’AS Roma. Emergono novità di rilievo per quanto concerne il calciomercato in arrivo

Mai come nella stagione in corso la permanenza di Paulo Dybala all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini è stata messa in discussione, a partire dalle voci di inizio anno (calcistico) secondo cui la Joya sarebbe stata letteralmente ad un passo dalla Saudi Pro League, fino ad arrivare alle altrettanto rumorose indiscrezioni che raccontavano di indicazioni recapitate direttamente a Daniele De Rossi in merito alla centellinata gestione che avrebbe dovuto compiere per evitare che scattasse il famoso rinnovo automatico del contratto.

Un caos acuito dal doppio cambio di allenatore e poi calmierato dalla prima conferenza stampa di Claudio Ranieri, il quale ha subito rivelato di aver affrontato il tema con il presidente Friedkin, specificando al magnate statunitense di voler agire senza limitazioni nella gestione del fuoriclasse argentino.

Permesso accordato, tuttavia adesso, con un infortunio grave da scontare e due eredi a scalpitare nella stessa rosa giallorossa (Tommaso Baldanzi e Matias Soulé, il quale nelle ultime gare si è dimostrato capace di caricarsi sulle spalle il peso della leadership tecnica della fase offensiva giallorossa), le voci sul mercato sono tornate a infestare i vicoli della città eterna, dove, nelle ultime ore, è emersa una nuova prospettiva per l’avvenire del numero 21.

Simeone ancora su Dybala: all’Atletico serve la Joya

Il paradosso della rosa giallorossa è quello di avere il calciatore più forte della squadra in stampelle e, anche quando in campo, costantemente in precario equilibrio tra la possibilità di decidere le partite con le proprie giocate e quella di tentare un colpo di tacco per poi ritrovarsi a terra dolorante (proprio ciò che è capitato nell’ultima gara dei giallorossi con il Cagliari).

A fine campionato saranno due i temi da sviscerare: da una parte comprendere come la Joya tornerà dall’infortunio e dall’altra compiere una valutazione su come Baldanzi e Soulé saranno riusciti o meno a sopperire alla mancanza di un calciatore semplicemente straordinario (fino ad oggi l’unico giallorosso veramente in grado di instaurare un rapporto calcistico con Artem Dovbyk).

Intanto, nonostante l’infortunio, pare che il numero 21 goda ancora di particolare stima nel panorama europeo, come manifestato dalle ultime indiscrezioni relative alla rinnovata volontà del Cholo Simeone di accogliere il talento classe 1993 nel corso dell’estate. A intrigare i vertici madrileni non vi è soltanto l’accecante talento dell’argentino, ma anche e soprattutto la modesta clausola di 12 milioni che si attiverà durante l’estate.