Bomba Roma, svelato il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri. Lo speaker radiofonico non ha dubbi. E c’è il precedente

Se Gasperini non sarà l’allenatore della Roma, chi si siederà sulla panchina dei giallorossi il prossimo anno? I nomi che sono circolati in questi mesi sono stati tantissimi. Da Mancini, a Farioli, De Zerbi, Ancelotti e non li scriviamo tutti perché non li ricordiamo davvero tutto. Ma ricordiamo senza dubbio, che sin dal momento in cui è stato esonerato Juric, si è parlato di Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico della Juventus adesso è libero. E magari il “lo dirà quando vorrà il presidente” di Ranieri in conferenza stampa, parlando appunto di quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma, sta a significare che si è già presa una decisione, e quindi si parla di un tecnico libero, che al momento non ha nessun vincolo. Potrebbe essere, quindi il nome di Allegri rimane in corsa. Anzi, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista di TeleRadioStereo, Augusto Ciardi, non ci sono davvero dubbi.

Allegri alla Roma: Ciardi ne è sicuro

Lo stesso ha detto che Allegri sarà al 100% il prossimo allenatore della Roma. E poi a un tifoso della Roma che gli ha scritto su X ha risposto in questo modo: “Sono due mesi che mi parlano di Allegri e solo di Allegri. Non dalla Roma ma da persone di cui comunque posso fidarmi. Poi oh, magari sono storte, ma non ho mai vacillato, tipo 4 anni fa”. Il riferimento è ovviamente a Mourinho, visto che lo stesso speaker è stato uno che aveva parlato appunto dello Special One come possibile allenatore dei giallorossi.

Chissà, magari sarà davvero così. Allegri sicuramente non sarebbe quel profilo, sempre a detta di Ranieri, che non convincerebbe del tutto all’inizio. Molti infatti sono i tifosi della Roma che vorrebbero un tecnico pragmatico come lui, che bada al sodo e che pensa solo ad una cosa: al risultato e basta. E dalle parti di Trigoria sono quelli che servono.