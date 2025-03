Calciomercato, scambio con Douglas Luiz e addio Roma

Le strade di giallorossi e Juventus sul calciomercato sono destinate ad incrociarsi la prossima estate

Tramortita dalla caterva di gol subiti contro Atalanta e Fiorentina, ma già traballante dopo le disfatte in Chanpions League e Coppa Italia, l’avventura di Thiago Motta a Torino è finita dopo appena otto mesi. La Juventus ha deciso di ripartire da Igor Tudor, ma il contratto a breve termine firmato dal croato lascia presagire una rivoluzione ancora più profonda la prossima estate. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini sono nomi che risuonano con forza per la panchina bianconera, ma anche il lavoro di Cristiano Giuntoli e sub judice, soprattutto qualora non dovesse essere centrato l’obiettivo minimo del quarto posto in classifica.

Eh sì, perché, diciamo le cose come stanno, anche l’operato dell’ex dirigente del Napoli va messo nel mirino dopo due campagne trasferimenti a dir poco dispendiose ma infruttifere, se non in pochissimi casi. Uno degli acquisti maggiormente criticati è quello di Douglas Luiz che, tra infortuni e prestazioni scoraggianti, non ha sicuramente giustificato la valutazione da 50 milioni di euro del suo cartellino. Nonostante l’annata sin qui da dimenticare, l’ex Aston Villa ha ancora mercato in Premier League, ma nelle prossime settimane potrebbe prendere corpo una clamorosa pista in Italia.

Scambio con Douglas Luiz: Roma a mani vuote

Il centrocampista brasiliano potrebbe entrare in un clamoroso scambio in Serie A che andrebbe ad incidere anche sulle strategie di mercato della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Torino, infatti, in casa bianconera si sta consumando un ritorno di fiamma da non sottovalutare per un obiettivo sensibile della dirigenza giallorossa, confermato nei mesi scorsi anche da Claudio Ranieri e da Florent Ghisolfi.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, ormai da diversi mesi sul taccuino del club capitolino e del Napoli, ma non solo. L’ex centrocampista del Sassuolo piace molto alla Continassa dove, per ovviare alla valutazione da oltre 40 milioni di euro fatta dall’Inter stanno pensando di inserire una possibile contropartita tecnica da offrire ai meneghini. In tal senso, all’interno di una short list di potenziali candidati, figura proprio il nome di Douglas Luiz. Ad oggi, vale la pena sottolinearlo, non è ancora partita alcuna offerta da casa Juve, anche perché sarà necessario conoscere prima il nome del prossimo allenatore e, eventualmente, del prossimo direttore sportivo.