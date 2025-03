Conte ritorna alla Juventus: ‘taglio’ UFFICIALE e nero su bianco

Conte ritorna alla Juventus, soltanto suggestione o davvero il tecnico salentino potrà sedersi nuovamente sulla panchina più desiderata? La risposta sembra già scritta.

Il progetto Thiago Motta è titanicamente affondato e la Juventus deve fare i conti con un futuro immediato pieno di incertezze. Il primo a rendersene conto, e a provvedere immediatamente, è stato John Elkann, ovvero il primo rappresentante dell’ultra centenaria proprietà bianconera.

Il numero uno di Exor ha infatti messo nuovamente mano al portafoglio per ripianare debiti ed errori macroscopici. I 15 milioni di euro già pronti ad essere versati potrebbero rappresentare però soltanto un doloroso ennesimo aumento di capitale qualora le cose dovessero ulteriormente peggiorare e non si centrasse il solo ed unico obiettivo rimasto: la qualificazione alla prossima Champions League. In casa Juventus si fanno i conti in attesa della resa dei conti di fine stagione. Il rischio concreto è che anche altre apicali teste potrebbero saltare. In panchina il presente si chiama Igor Tudor. Ed il futuro?

Conte ritorna alla Juventus, arrivano concrete conferme

Per la Juventus la prossima sarà un’altra estate da vivere intensamente. Forse un’altra rivoluzione attende la società bianconera e forse potrebbe non essere più Cristiano Giuntoli a guidarla.

Su chi invece guiderà la Juventus dalla panchina sembrano non esserci più dubbi, almeno per quanto riguarda i desiderata provenienti dalla Continassa. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l’affondo della società bianconera di riportare Antonio Conte a Torino potrebbe sortire l’effetto sperato nonostante le difficoltà connesse al suo contratto in essere con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Un’operazione complessa ma che, con il passare dei giorni, sembra materializzarsi sempre più.

Gli analisti delle scommesse appaiono in tal senso un riferimento importante dal momento che le repentine variazioni delle quote riguardanti i diversi aspiranti alla panchina della Juventus possono diventare dei formidabili indicatori. A tal proposito le quote presenti sulla piattaforma Snai rappresentano l’esempio più lampante. Profili di spessore quali Roberto Mancini e Gian Piero Gasperini sono stati ‘bruciati’ proprio da Antonio Conte passato in un lampo da una quotazione 15 ad una pari a 3,50, come riportato da agipronews.it.

Ancora una volta alla Juventus vi è un presente incerto ed un futuro da riscrivere. La penna sul foglio riporta ad un glorioso passato ed al suo principale artefice.