Formazioni ufficiali Lecce-Roma: ecco chi giocherà al posto di Dybala

Formazioni ufficiali Lecce-Roma: ecco le scelte di Ranieri in vista dell’importante match del Via del Mare. La decisione sull’attacco

Dopo la sosta torna in campo la Serie A. E stasera è il tempo di Lecce-Roma, una partita davvero spartiacque per i giallorossi, che in caso di vittoria potrebbero rimanere attaccati al treno Champions League. Difficile, lo sappiamo, il calendario è complicato, ma non impossibile.

Ranieri non potrà contare più su Paulo Dybala: l’argentino si è sottoposto in settimana ad un intervento chirurgico e ha chiuso in anticipo la sua stagione. Una grossa perdita, la più importante, quella che nessuno voleva e nessuno si aspettava. Purtroppo non si può tornare indietro e quello che è stato è stato. Senza la Joya sappiamo benissimo come sia un’altra Roma, una squadra diversa, senza quella fantasia illuminante (e decisiva) che ha diverse tolto castagne dal fuoco.

Formazioni ufficiali Lecce-Roma, gioca Pellegrini

Sarà Pellegrini a sostituire Dybala alle spalle di Dovbyk. Il capitano quindi torna a indossare una maglia da titolare dopo diverso tempo. Insieme a lui c’è Soulè. E si rivede in campo anche dal primo minuto Hummels, al centro della difesa, insieme a Mancini e Ndicka.

Riposo per Paredes, tornato dall’Argentina solamente un paio di giorni fa, al suo posto c’è Koné, con Cristante che giocherà al suo fianco. Poi Saelemaekers da un lato e Angelino dall’altro. In porta ovviamente Svilar.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini (C); Dovbyk