Giochi chiusi per Ancelotti: scelto il nuovo allenatore

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato futuro di Carlo Ancelotti, il quale è attualmente al centro delle voci sul valzer di panchine estivo

Come è scontato che sia, le attenzioni di addetti ai lavori e giornalisti nei confronti dell’AS Roma sono attualmente concentrate più sull’allenatore che sui possibili innesti e gli addi estivi in termini di rosa… non soltanto perché sarà il nuovo tecnico a sancire l’assetto tecnico-tattico della formazione capitolina, ma anche e soprattutto perché dalla scelta del prossimo mister dipenderà gran parte del mercato estivo da compiere.

Nonostante l’approccio criptico, la sensazione restituita da Claudio Ranieri in conferenza stampa per adesso sembrerebbe suggerire che la scelta sia già stata fatta e che oramai manchi soltanto l’ufficialità e il tanto atteso annuncio.

Come il rumoroso annuncio di José Mourinho fece intendere al tempo, con i Friedkin al comando ci si può aspettare sostanzialmente chiunque, ma questa volta il ventaglio di scelte è stato sensibilmente ristretto a causa della presenza di Sir Claudio, il quale ha personalmente redatto una lista di possibili candidati a cui Dan Friedkin dovrà solo dare un rapido sguardo per poi comunicare il proprio preferito.

La raffinatezza e l’esuberanza offensiva di Gian Piero Gasperini o la concretezza di Carlo Ancelotti… la solidità difensiva di Max Allegri o la complessa trama di Maurizio Sarri… Ranieri sino ad oggi ci ha tenuto particolarmente a cancellare ogni possibile traccia del proprio operato, tuttavia, nelle ultime ore, è emersa una novità in grado di dissipare parte delle nubi misteriose che attualmente avvolgono il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Ancelotti non sarà il CT del Brasile: scelto Jorge Jesus

La pista di Carlo Ancelotti a molti appare come una vera e propria utopia, essendo l’ex centrocampista della Roma attualmente alla guida di una delle due o tre rose più forti al mondo, nonché una delle figure, se non la figura più vincente della storia del calcio.

Tuttavia, le possibilità che Ancelotti abbandoni Madrid a fine stagione sono piuttosto concrete, in particolare per via dell’ombra di Xabi Alonso che aleggia sulla capitale spagnola – l’attuale tecnico del Leverkusen sembrerebbe destinato a raccogliere il testimone di Carletto, come suffragato dalle voci che vedono Florian Wirtz, ovvero uno dei calciatori più forti del mondo, nonché il protagonista principale dell’ultima era del Leverkusen, sempre più vicino ai blancos – e delle continue voci che avvicinano Ancelotti ad altre leghe o nazionali.

In tal senso negli ultimi mesi era divenuta particolarmente popolare e chiacchierata quell’indiscrezione che vedeva Ancelotti in trattative con la nazionale brasiliana per divenire il prossimo Commissario Tecnico della selezione sudamericana, tuttavia, una recente notizia riportata da Radioestadio su X (Twitter) ha confermato come sarà Jorge Jesus a sedere sulla panchina del Brasile. Una novità che potrebbe dunque avvicinare Ancelotti ad un clamoroso ritorno nella massima lega italiana.