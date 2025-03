I Friedkin decidono il derby: firma da 15 milioni

I Friedkin decidono il derby. La compagine giallorossa sta vivendo un momento felice che potrebbe proseguire anche sul mercato. Proprietà americana permettendo.

La 30esima giornata di Serie A porrà il Lecce di Marco Giampaolo di fronte alla Roma di Claudio Ranieri. Sarà per l’arrivo della primavera, almeno dal punto di vista del calendario, ma sembra che i pensieri di tutti siano già rivolti alla prossima sessione di calciomercato.

Un pensiero quasi naturale per chi non ha più nulla da chiedere a questa stagione ma la Roma ha ancora qualcosa da pretendere da un’annata folle, in bianco e nero. Le ultime nove giornate dovranno ancorare il club giallorosso alla prossima stagione europea. L’Europa League andrebbe bene ripensando soprattutto al primo fallimentare quadrimestre. Il rendimento della seconda parte della stagione. però, può far sognare. Ed il pensiero vola alla prossima sessione di mercato dove il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, proverà a calare qualche asso.

I Friedkin decidono il derby per Dan Neil. Roma o Everton?

In attesa che Dan Friedkin riceva da Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi la lista dei tecnici papabili per la panchina della Roma, il diesse capitolino prova a puntare i suoi prossimi obiettivi. Ma la concorrenza mette ansia.

Dall’altra parte della Manica si parla infatti di un possibile obiettivo della Roma insidiato dall’Everton. E’ teamtalk.com a fornirci ulteriori dettagli. I Toffees sono interessati a due giocatori del Sunderland: Chris Rigg e Dan Neil. Proprio il secondo prospetto, Dan Neil, è attenzionato dal direttore sportivo giallorosso. Il 23enne centrocampista inglese è seguito anche dal West Ham e dal sempre presente Manchester United. Proprio il possibile acquisto del talento inglese potrebbe porre di fronte Roma ed Everton, un derby all’insegna della famiglia Friedkin, proprietaria dei due club. Una circostanza che rende decisamente intrigante l’eventuale trattativa. La proprietà americana dove orienterà i suoi sforzi, ovvero i 15 milioni di sterline necessari per acquisire le prestazioni di Dan Neil? Verso la consolidata Roma, in evidente ascesa o verso l’ultimo club arrivato, l’Everton, per un vero rilancio nel campionato più prestigioso del mondo? Lo scopriremo soltanto vivendo. Fino alla prossima estate. Forse.