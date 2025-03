Kean resta in Serie A, ma l’Inter è fuori gioco: pagano subito la clausola

Quella al centravanti è una corsa che attualmente, ad esclusione dell’Atalanta, accomuna sostanzialmente tutte le big della Serie A. Ecco le ultime

Alcuni, almeno per quanto concerne la massima lega italiana, la potrebbero definire come l’era della “crisi dei bomber” e, in effetti, dando un rapido sguardo ai numeri, appare difficile dare torto a coloro i quali portano avanti tale tesi.

Basti pensare che, sostanzialmente a fine campionato, vi siano soltanto cinque giocatori che hanno superato i dieci gol in campionato, il che rende perfettamente l’idea di quanto questo periodo storico sia caratterizzato da una distribuzione dei gol piuttosto democratica e, dunque, la gioia del gol non sia appannaggio del solo centravanti.

È vero, qualcuno potrebbe obiettare facendo notare come Mateo Retegui sia attualmente a quota 22 (ovvero una cifra a dir poco encomiabile a nove giornate dalla fine e con uno stop per infortunio scontato a metà anno), ma il distacco rispetto al secondo classificato, proprio come lo scorso anno (Lautaro chiuse a 24 gol e Vlahovic a 16) è piuttosto importante, dato che Moise Kean ha bucato la guardia dei portieri per 15 volte (cifra comunque considerevole viste le aspettative di inizio anno e le prestazioni costantemente positive che il bomber italiano ha inanellato nel corso della stagione).

L’ex panchinaro della Juventus, a prescindere dalle riflessioni sui numeri e sulla metamorfosi del ruolo del centravanti, è passato da essere una riserva dei bianconeri a divenire uno dei calciatori più pericolosi dell’intera lega e, di conseguenza, il punto di riferimento di un intero progetto (quello dei Viola di Palladino naturalmente).

Attualmente, infatti, il rendimento offensivo di Kean si è assestato su livelli talmente alti da aver trasformato improvvisamente Firenze in una piazza quasi limitante per l’espressione fulgida delle sue potenzialità, il che ha inevitabilmente alimentato i movimenti di mercato di cui vi parleremo nelle prossime righe.

Moise Kean mania: duello tra Inter e Napoli, ma i partenopei pronti a pagare la clausola

La fiducia che i Viola nutrivano ad inizio anno nei confronti di Moise Kean è ben testimoniata dalla clausola di ben 52 milioni di euro che attualmente funge da massiccio ostacolo al suo addio da Firenze, ma che, viste le prestazioni dell’ultimo periodo (basti pensare alla doppietta di pregio segnata dal bomber classe 2000 nella sfida tra Italia e Germania) potrebbe non essere più un deterrente particolarmente efficace.

Le ultime provenienti da Cammaroto a Napoli Magazine sembrerebbero infatti suggerire che il Napoli di Antonio Conte sia intenzionato a prelevare l’ex PSG pagando la consistente clausola dei fiorentini. Per quanto concerne il contratto del calciatore – il quale attualmente percepisce uno stipendio di 2,2 milioni di euro l’anno – i partenopei sarebbero pronti a offrire un quadriennale di circa 3 milioni di euro l’anno.

Una novità che certamente non farà particolare piacere alla dirigenza dell’Inter di Beppe Marotta, particolarmente intrigata dall’idea di portare ad Appiano Gentile un calciatore capace di mettere a disposizione una piacevole e rara convivenza tra intensità e qualità.