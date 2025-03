La Juventus dice addio a Osimhen: pagano subito la clausola

La telenovela legata al futuro di Osimhen è pronta a chiudersi da un momento all’altro: non si torna più indietro

Osimhen sì, Osimhen nì, Osimhen forse. Protagonista dentro e fuori dal campo, l’attaccante nigeriano sta continuando a prendersi le luci della ribalta. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il bomber di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray si sta rendendo protagonista di una stagione di altissimo livello, impreziosita fin qui da 26 gol e 5 assist.

La Juventus lo brama. Tuttavia, nel ridefinire il suo parco attaccante con la sempre più probabile cessione di Dusan Vlahovic, i bianconeri non possono non partire dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A meno che Elkann – come lasciato trapelare nelle scorse ore – non decida nuovamente di aprire i cordoni della borsa con un importante aumento di capitale. Il nodo per la ‘Vecchia Signora’, semmai, risulta imbastire una trattativa con il Napoli visto che – almeno in Serie A – non è valida la clausola rescissoria da 75 milioni di euro che invece vale per le compagini estere. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che – ad esempio – proietta soprattutto le squadre di Premier League in pole position nella corsa al nigeriano, senza ovviamente trascurare il ‘solito’ Psg. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra – di fatto – corroborano in maniera importante questa linea di tendenza.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Nottingham Forest fa sul serio per Osimhen, ma c’è un nodo

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, il patron del Nottingham Forest Evangelos Marinakis avrebbe posto proprio Osimhen in cima alla sua lista dei desideri per l’attacco. Una decisione importante quella del club inglese, intenzionato a battagliare con i vari United, Psg, Arsenal, Liverpool e Juventus per riuscire a ritagliarsi spazi di manovra importanti nella trattativa.

Dal canto suo, il Nottingham Forest potrebbe affondare il colpo solo nel caso in cui riuscisse a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. Un obiettivo assolutamente alla portata degli uomini di Nuno Espirito Santo, al momento terzi in classifica con sei punti di margine sul quinto posto occupato dal Manchester City. Ma c’è di più. Proprio la folta concorrenza inglese – con diversi club pronti ad esaudire le richieste del Napoli e mettere sul piatto i 75 milioni della clausola – starebbe spingendo il Forest a caldeggiare anche delle alternative come Yoane Wissa. Quello dell’attaccante del Brentford è in realtà un profilo già cercato in passato e che potrebbe dunque riprendere piede. In una corsa che si preannuncia molto intricata e con molti colpi di scena all’orizzonte, i vari Arsenal e Psg appaiono favoriti nella corsa ad Osimhen. La Juventus è già stata avvisata.