Milan e Roma tradite da Allegri: destinazione choc, firma coi rivali

Milan e Roma tradite da Allegri. Il tecnico livornese, ex Juventus, è pronto al suo grande rientro. Attendeva una chiamata illustre. Che puntualmente è arrivata.

Il calcio è materia quanto mai contraddittoria. Il tutto, ed il suo esatto contrario, buttato in pasto ai tifosi che non sanno più come e dove orientarsi. Personaggi di primo piano attaccati con inaudita violenza e poi riabilitati come se nulla fosse accaduto. Soltanto qualche tempo prima.

Personaggi di primo piano di cui, evidentemente, non si riesce a fare a meno. A questa categoria apparteneva, la passata stagione, Antonio Conte, libero da impegni. Prima del suo laboriosissimo approdo al Napoli il tecnico salentino è stato accostato ad almeno una dozzina di top club, italiani ed europei. La stessa china sta prendendo la primavera di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero, esonerato con la Coppa Italia tra le mani, è ora al centro del mercato degli allenatori.

Milan e Roma tradite da Allegri. Destinazione Madrid

Chissà se Massimiliano Allegri era già sulla spiaggia della sua Livorno quando gli è arrivata la notizia dell’esonero di Thiago Motta. Inevitabile che sia spuntato sul suo volto un sorriso beffardo rivolto in direzione Continassa.

E’ arrivato il tempo di rimettersi in pista per l’ex tecnico della Juventus. L’anno sabbatico, e stipendiato, sta per terminare. Ma quale il suo futuro? Il nome di Massimiliano Allegri è stato accostato prima al Milan, dove potrebbe arrivare un altro ex Juve, il direttore sportivo Fabio Paratici, poi alla Roma per il dopo Claudio Ranieri. Secondo quanto risulta a el gol digital l’avvenire professionale di ‘acciughina’ Allegri potrebbe essere lontano dalla Serie A. L’Atletico Madrid sta infatti valutando il futuro prossimo di Diego Simeone.

I Colchoneros sono stati eliminati dalla Champions League dai cugini-rivali del Real Madrid. Un’eliminazione doppiamente dolorosa. Diego Simeone potrebbe essere arrivato al capolinea della sua lunga storia con i biancorossi spagnoli. Ed il dopo Diego Simeone potrebbe avere il volto di Massimiliano Allegri che approderebbe a Madrid, sponda Atletico, dopo aver sfiorato, forse anche due volte, di finire sulla panchina più prestigiosa del mondo, quella del Real Madrid. Verrebbe da definirlo un autentico ‘colpo gobbo’.

L’Atletico Madrid sta pensando seriamente a Massimiliano Allegri per puntare a vincere finalmente la Champions League. E Massimiliano Allegri sta pensando seriamente di riprendersi la tanto attesa rivincita. La sua vera Champions League.