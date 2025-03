Roma-Milan, ribaltone UFFICIALE Allegri. Sembra sempre più delinearsi la scelta del futuro tecnico della Roma. Il dopo-Ranieri è già iniziato.

Lecce, ed il Lecce di Marco Giampaolo, possono rappresentare un apparente fastidio per la Roma di oggi proiettata già alla prossima stagione. Il tema del nuovo tecnico che andrà a sostituire Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa domina infatti la scena e l’interesse del popolo romanista.

Eppure c’è una qualificazione Champions da conquistare. Obiettivo dichiarato in estate sembrava ormai messo definitivamente da parte, relegato a mero sogno dopo il disastroso inizio di stagione. Il miracolo realizzato da Claudio Ranieri lo ha portato di nuovo in auge ed ora sarebbe un peccato non provarci fino alla fine. La trasferta in terra salentina è pertanto l’occasione per continuare a sognare. Il pensiero, però, non riesce a discostarsi dallo scottante tema nuovo allenatore della Roma e mentre i nominativi si inseguono sorpassandosi a vicenda, un nome sembra sempre più stagliarsi all’orizzonte del Cupolone.

Roma-Milan, ribaltone UFFICIALE Allegri. Sarà giallorosso

L’ambizione di una squadra si misura sempre dallo spessore del tecnico che viene scelto. Un vecchio adagio calcistico che calza a pennello all’attuale situazione della Roma. Ed alle sue crescenti ambizioni.

I Friedkin fanno sul serio. La proprietà americana vuole una Roma sempre più competitiva ed allora chi meglio di colui che nel suo curriculum può sfoggiare la bellezza di 6 scudetti ed un canestro di trofei nazionali la può guidare? Massimiliano Allegri è il prescelto. Non sappiamo se davvero il nome del tecnico livornese compaia nella lista di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi girata al presidente giallorosso per la scelta finale, ma il numero uno della Roma la sua scelta l’ha già fatta. La conferma ci arriva direttamente dall’Agenzia di Scommesse GoldBet e come sempre sono i numeri a parlare chiaro. L’ex tecnico di Milan e Juventus continua ad avere una quota in costante calo. Ora è ‘solo’ a 2,50. Lontani gli altri profili. Maurizio Sarri è quota 4, Stefano Pioli a 4,75 mentre Roberto Mancini è ancora più distante, a quota 7,50. Il futuro della Roma appare pertanto già tracciato.

Era già tutto previsto. Massimiliano Allegri riparte da Roma, dalla Roma e dallo Stadio Olimpico. Quello della Coppa Italia del maggio 2024.