Tegola pesantissima e allarme Dovbyk: almeno un’assenza ufficiale per Roma-Juventus della prossima settimana.

​La partita tra Lecce e Roma ha visto le due squadre affrontarsi in una sfida cruciale per i rispettivi obiettivi stagionali. Il Lecce, in lotta per la salvezza, cercava punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Roma, sotto la guida di Claudio Ranieri, continua a puntare a consolidare la sua posizione nelle zone europee della classifica.

​

La prima metà dell’incontro si è conclusa sullo 0-0, con entrambe le squadre protagoniste di diverse occasioni da gol. La Roma ha iniziato con un pressing alto, mettendo in difficoltà la difesa del Lecce. Il Lecce non è rimasto a guardare e ha risposto con diverse occasioni, capitate sui piedi di Gallo e Krstovic, tra i giocatori in grado di creare i maggiori grattacapi alle retrovie capitoline nei primi quarantacinque minuti, conclusisi, ad ogni modo, con un pareggio momentaneo che ha ben riflesso l’equilibrio in campo.

Ansia Dovbyk e assenza UFFICIALE per Saelemaekers: succede di tutto in Lecce-Roma

A sbloccarla ci ha pensato l’ormai solita rete di Artem Dovbyk, per l’ennesima volta al centro di polemiche e discussioni per una partita non sempre encomiabile a livello personale ma, come capitato già con Como e Cagliari, chiosata con un goal decisivo e in grado di assicurare tre punti fondamentali.

Non sono mancate, ad ogni modo, le cattive notizie e le preoccupazioni in casa Roma, con uno degli eventi più importanti del secondo tempo. Ci riferiamo a quanto accaduto poco prima del grande goal di Dovbyk, con l’ingenuità di Saelemaekers, ammonito dall’arbitro Manganiello per proteste dopo la mancata assegnazione di un fallo recriminato al termine di una squisita serie di finte.

Essendo in diffida, l’esterno belga non farà parte della prossima partita contro la Juventus, in vista della quale una certa preoccupazione potrà riguardare anche le condizioni dello stesso Dovbyk. Dopo il goal vittoria, infatti, il numero 11 è stato sostituito, riferendo a Ranieri di aver accusato un problema al polpaccio. Seguiranno aggiornamenti.